Vùng miền Hà Nội

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho người dân đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo dự thảo nghị quyết, hộ nghèo được hỗ trợ đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện tới 20 triệu đồng, hộ cận nghèo 15 triệu đồng.

Tại kỳ họp thứ 28 diễn ra từ ngày 26 đến 28-11, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua hai nghị quyết liên quan đến vùng phát thải thấp và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng năng lượng sạch.

- Ảnh 1.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho người dân đổi xe máy điện. Ảnh minh hoạ

Theo dự thảo, cá nhân thường trú hoặc tạm trú liên tục từ hai năm trở lên, đang sở hữu xe máy chạy nhiên liệu hóa thạch, sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện khi đổi sang xe máy dùng năng lượng xanh có giá từ 10 triệu đồng trở lên, nhưng không quá 5 triệu đồng. Hộ nghèo được hỗ trợ tới 20 triệu đồng, hộ cận nghèo 15 triệu đồng. Mỗi người chỉ được hỗ trợ một xe, áp dụng từ khi nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1-1-2031.

Mức này cao hơn đề xuất hồi tháng 7-2025 của Sở Xây dựng (tối đa 3-5 triệu đồng tùy đối tượng) và tương đương chính sách TP HCM đang đề xuất. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, Hà Nội còn dự kiến giảm 50% lệ phí cấp đăng ký, biển số với xe chuyển đổi sang năng lượng sạch đến trước năm 2031; riêng hộ nghèo, cận nghèo được miễn 100%.

TP Hà Nội cũng lên phương án hỗ trợ tài chính cho người dân mua trả góp xe máy điện. Theo đó, ngân sách hỗ trợ 30% tiền lãi vay với toàn bộ giá trị hợp đồng (thời hạn tối đa 12 tháng) khi người dân mua xe tại những đơn vị liên kết với ngân hàng hoặc công ty tài chính.

Đối với doanh nghiệp, xe taxi và xe buýt khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh và giữ nguyên biển số định danh sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí. Doanh nghiệp cho thuê xe giao thông xanh và sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố làm điểm đỗ cũng được miễn phí tối đa 5 năm.

Cùng với việc hạn chế phương tiện cá nhân, Hà Nội tiếp tục mở rộng chính sách miễn tiền vé cho nhóm người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, học sinh – sinh viên và công nhân khu công nghiệp khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng khối lượng lớn.

UBND cấp xã sẽ rà soát, đề xuất vị trí phù hợp để đầu tư trạm tiếp năng lượng sạch công cộng. Các bãi đỗ xe trong chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện và công trình công cộng trong khu vực vành đai 3 phải chuyển đổi tối thiểu 15% chỗ đỗ sang trạm nạp năng lượng sạch trước ngày 1-1-2030; công trình xây mới phải đạt tối thiểu 30%.

Hạ tầng đường bộ như bến xe, bãi đỗ, trạm dừng nghỉ nếu đang khai thác trong vành đai 3 cũng phải lắp đặt tối thiểu 15% trạm nạp trước 2030; các dự án mới yêu cầu 30%. Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trạm nạp gồm: 30% tiền lãi vay trong tối đa 5 năm; 50% chi phí giải phóng mặt bằng; miễn 100% tiền thuê đất trong 5 năm đầu. Các dự án loại này được lập, thẩm định và quyết định đầu tư ngay, không phải trải qua thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Việc ban hành các nghị quyết mới nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024 và Chỉ thị 20 của Thủ tướng về ngăn chặn ô nhiễm môi trường. Theo lộ trình, từ ngày 1-7-2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1; đến 2028 cấm tại vành đai 2 và từ 2030 tại vành đai 3, đồng thời hạn chế ôtô chạy xăng dầu.

TP Hà Nội thống kê trong Vành đai 1 có khoảng 600.000 dân và có gần 450.000 xe máy chạy xăng. Thành phố đang xây dựng chương trình, chính sách để hỗ trợ người dân trong Vành đai 1 chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện.

Tin liên quan

Hà Nội cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 từ 1-7-2026: Nguồn cung ứng xe máy điện từ đâu?

Hà Nội cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 từ 1-7-2026: Nguồn cung ứng xe máy điện từ đâu?

(NLĐO) - Chuyên gia cho rằng để cấm xe máy chạy xăng trong Vành đai 1, Hà Nội cần tính các vấn đề như giá bán xe, xây dựng trạm sạc, chính sách hỗ trợ người dân

Người dân sống trong Vành đai 1 Hà Nội nói gì về cấm xe máy chạy xăng?

(NLĐO) - Một số người dân sống trong Vành đai 1 Hà Nội đã bày tỏ quan điểm về việc dự kiến sẽ cấm xe máy chạy xăng ở Vành đai 1 từ tháng 7-2026.

Hà Nội cần làm gì trước khi cấm xe máy chạy xăng trong Vành đai 1?

(NLĐO)- Từ năm 2017 đưa ra lộ trình dừng xe máy, TP Hà Nội đã đưa ra hàng loạt giải pháp song chưa đem lại hiệu quả cải thiện ô nhiễm môi trường cho thủ đô.

xe máy cấm xe máy hà nội cấm xe máy Hà Nội đổi xe máy
