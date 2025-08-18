HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hà Nội dự kiến tăng rất mạnh giá thu gom rác

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Theo dự thảo, mức giá tại các phường của Hà Nội sẽ tăng từ 6.000 đồng/người/tháng lên 21.000 đồng/người/tháng.

TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân và các tổ chức liên quan về dự thảo quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Hà Nội dự kiến tăng rất mạnh giá thu gom rác- Ảnh 1.

Dự kiến tăng giá thu gom rác lên 43.000 đồng/người/tháng. Ảnh: Ngô Nhung

Theo dự kiến, mức giá sẽ được điều chỉnh tăng dần trong hai năm tới, với mức cao nhất lên tới 43.000 đồng/người/tháng từ năm 2026.

Hiện nay, giá dịch vụ thu gom rác sinh hoạt tại Hà Nội áp dụng theo Quyết định 54 ngày 31-12-2016, với mức 6.000 đồng/người/tháng tại các phường (tương đương 24.000 đồng/hộ 4 người) và 3.000 đồng/người/tháng tại các xã (tương đương 12.000 đồng/hộ).

Theo dự thảo mới, ngay trong năm 2025 này, mức giá tại các phường sẽ tăng lên 21.000 đồng/người/tháng, và đến năm 2026 là 43.000 đồng/người/tháng. Tại các xã, giá dự kiến tăng lên 10.000 đồng/người/tháng vào năm 2025 và 23.000 đồng/người/tháng vào năm 2026.

Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất tập trung và cụm công nghiệp, mức giá áp dụng là 1.175 đồng/kg nhân với khối lượng rác phát sinh thực tế.

Lý giải cho việc tăng giá, TP Hà Nội cho rằng mức giá hiện nay chưa tính đúng, tính đủ các chi phí phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy trình, định mức thực hiện.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, tổng số thu phí thu gom rác năm 2024 đạt gần 568 tỉ đồng, trong khi chi phí thực tế cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt lên tới gần 2.300 tỉ đồng, gấp 4 lần số thu. Ngân sách TP Hà Nội nhiều năm qua phải bù đắp khoản chênh lệch rất lớn này.

Bên cạnh đó, mức thu của Hà Nội hiện thấp hơn so với nhiều địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng. Theo đó, TP HCM đang áp dụng 84.000 đồng/hộ/tháng; Hải Phòng 40.000 đồng/hộ; Hưng Yên 60.000 đồng/hộ phường và 40.000 đồng/hộ xã; Đà Nẵng 30.000 đồng/hộ; Quảng Nam 30.000 đồng/hộ.

TP Hà Nội dẫn quy định tại Khoản 6, Điều 79, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.

Hà Nội khẳng định việc điều chỉnh giá dịch vụ thu gom rác là cần thiết, nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách, đồng thời khuyến khích người dân hạn chế phát sinh chất thải, nâng cao ý thức phân loại rác và trách nhiệm cộng đồng.

Lộ trình tăng giá cũng giúp Hà Nội tiến tới áp dụng cơ chế "trả tiền theo lượng rác thải" đúng với quy định pháp luật.

Việc tăng phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác được kỳ vọng không chỉ đảm bảo cân đối tài chính mà còn góp phần thúc đẩy mô hình xử lý rác hiện đại, giảm ô nhiễm môi trường, xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp.

thu gom rác Hà Nội rác thải rác sinh hoạt
