Hà Nội được quyết chính sách về tiền lương, tiền thưởng để thu hút nhân lực

Chiều 23-4, tại kỳ họp thứ nhất, với 488/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô.

Các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đứng lên vỗ tay sau khi Luật Thủ đô được Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua chiều 23-4. Ảnh: CTV

Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô trước khi Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo luật đã thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết số 02 và các nghị quyết trụ cột khác của Bộ Chính trị, phù hợp với yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.

Cùng với đó, các quy định tại dự thảo luật đã phân cấp, phân quyền thực chất, toàn diện cho chính quyền Thủ đô gắn với thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm giải trình, bảo đảm minh bạch trong tổ chức thực hiện.

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, đồng thời phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền TP Hà Nội theo hướng: HĐND quyết định các chính sách lớn; UBND quy định trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện; Chủ tịch UBND chỉ đạo, điều hành và tổ chức phối hợp thực hiện.

Luật Thủ đô vừa được Quốc hội thông qua đã quy định về thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực (Điều 25). Theo đó, HĐND TP Hà Nội có thẩm quyền quy định chính sách thu hút, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP, gồm: Chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ khác; Chính sách về nhà ở, cư trú và các điều kiện làm việc cần thiết; Cơ chế đặc thù để thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, người có chuyên môn, trình độ cao trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Thủ đô; Chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số và nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trọng điểm khác.

HĐND TP Hà Nội có thẩm quyền quy định sử dụng ngân sách TP để thực hiện hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục, đào tạo trọng điểm trên địa bàn TP; Chính sách xã hội về nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, HĐND TP Hà Nội cũng có quyền quyết định hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề trong nước và tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của TP.

Quyết định sử dụng kinh phí để đầu tư hiện đại hóa một số trường cao đẳng trọng điểm, chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, quốc tế phù hợp với định hướng phát triển ngành, nghề ưu tiên; thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, các quy định về quản lý tài chính, ngân sách, ưu đãi thuế đã được chỉnh lý theo hướng kế thừa quy định hiện hành, không ban hành chính sách ưu đãi thuế vượt khung pháp luật chung, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương.

Đồng thời, bổ sung có chọn lọc đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ để thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên; bổ sung cơ chế linh hoạt trong điều hành ngân sách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô.

Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.