Hà Nội: Ghi nhận 774 cú sấm sét trong sáng 5-6

Mưa lớn đã gây ùn tắc, hỗn loạn giao thông ở nhiều khu vực TP Hà Nội sáng 5-6. Ảnh: Hữu Hưng

Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, sáng 5-6, ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc có hiện tượng sấm sét.

Lúc 7 giờ 50, Trung tâm ghi nhận 774 cú sấm sét, trong đó có 439 cú sét đánh xuống đất, 335 sét trong mây, trong đó tập trung nhiều ở Hà Nội.

Tại khu vực Hà Nội, sấm sét xuất hiện ở nhiều quận, huyện; trong đó, khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai và Ứng Hòa xuất hiện sấm sét dày đặc. Nhiều người dân vô cùng lo lắng về việc sấm chớp liên tục.

Cùng với đó, trận mưa lớn diễn ra từ sáng sớm kéo dài đến khoảng 8 giờ, đúng giờ cao điểm người dân đi làm đã gây ngập lụt và ùn tắc, hỗn loạn giao thông ở nhiều quận, huyện ở TP Hà Nội.

Nhiều tuyến phố, con ngõ Hà Nội bị ngập do mưa lớn. Video: Bảo Ninh





Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 5-6 đến đêm 6-6, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-120 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Các chuyên gia khuyến cáo dông sét là hiện tượng phóng điện giữa đám mây dông tích điện xuống mặt đất. Người dân chú ý: Hạn chế sử dụng điện thoại trong khi có dông, sét; trừ trường hợp cần thiết; tránh các chỗ ẩm ướt như phòng tắm, bể nước, vòi nước vì đó là các vật dễ bị sét đánh lan truyền; ngắt các thiết bị điện để tránh bị điện giật, hỏa hoạn, tắt/cắt tạm thời các thiết bị điện; không đứng gần hoặc thò đầu ra ngoài cửa sổ, cửa chính và không được ở trên nóc nhà hoặc cây cối.

Báo Người Lao Động ghi nhận hình ảnh ngập và ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại Hà Nội sáng 5-6:

Nhiều người bị xe hỏng, chết máy vì ngập nước

Nhiều điểm ngập khắp nơi do mưa to

Nhiều người không thể di chuyển bởi mưa lớn và ùn tắc giao thông

Nhiều tuyến phố bị tê liệt vì ngập úng