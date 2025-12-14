HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Hà Nội ô nhiễm, máy lọc không khí đắt hàng

Bài và ảnh: Thùy Linh

Chất lượng không khí xấu khiến nhiều người dân thủ đô tìm hiểu, mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe.

Hơn 10 ngày qua, chất lượng không khí ở Hà Nội thường xuyên ở mức không lành mạnh đến rất không tốt, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Theo ứng dụng IQAir, chỉ số chất lượng không khí Hà Nội liên tục duy trì ở mức trên 200, rất không tốt.

Chất lượng không khí xấu khiến nhiều người dân thủ đô tìm hiểu, mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe. Chị Hạnh Nguyên (phường Kim Liên, Hà Nội) cho hay vừa bỏ ra 5 triệu đồng mua một chiếc máy lọc không khí bởi lo lắng nếu tình trạng ô nhiễm kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe 2 con nhỏ. Nhiều người không chỉ chi tiền mua 1 chiếc máy lọc không khí để cả gia đình dùng chung mà thậm chí mua 2-3 chiếc cho từng phòng trong nhà.

Hà Nội ô nhiễm, máy lọc không khí đắt hàng - Ảnh 1.

Nhiều khách hàng ở Hà Nội có nhu cầu mua máy lọc không khí với hy vọng có thể giảm được ảnh hưởng của bụi mịn với sức khỏe gia đình

Theo khảo sát tại một số siêu thị điện máy lớn ở Hà Nội, các sản phẩm máy lọc không khí được bày bán đa dạng với đủ các mẫu mã, công năng sử dụng và giá thành khác nhau để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Một số hãng máy lọc không khí bán chạy tại Việt Nam hiện nay là Sharp, Daikin, LG, Hitachi, Coway; ngoài ra còn có các thương hiệu phổ biến khác như Xiaomi, Philips, Samsung và Electrolux.

Tại nhiều cửa hàng điện máy, lượng khách tìm mua máy lọc không khí tăng gấp đôi. Một số mẫu bán chạy đã rơi vào tình trạng khan hàng do trước đó, nhu cầu thấp, cửa hàng không duy trì tồn kho nhiều nên khi nhu cầu tăng đột biến lại không có hàng sẵn. Nhân viên bán hàng của siêu thị MediaMart (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội) cho biết doanh số bán máy lọc không khí trong tuần đầu tháng 12-2025 tăng mạnh, số lượng khách đến mua tăng nhiều lần so với trước.

Ông Vũ Đồng Tiến, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Kim - Chi nhánh Tràng Thi (Hà Nội), cũng xác nhận mức tiêu thụ máy lọc không khí tăng mạnh trong hơn 10 ngày gần đây. Trung tâm ghi nhận doanh số tăng 424%, tương ứng với số lượng sản phẩm bán ra tăng 251%, so với năm ngoái. Riêng trong những ngày đầu tháng 12 này, doanh số đã tăng 351% so với tháng 11-2025.

Theo ông Tiến, khách hàng năm nay thường tập trung vào phân khúc máy lọc không khí cao cấp như sản phẩm của hãng LG và Dyson, với mức giá từ 15-30 triệu đồng/máy. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng cũng quan tâm tới phân khúc giá rẻ hơn gồm các hãng như Philips, Daikin và Sharp, với giá khoảng 3-5 triệu đồng/máy. "Nhu cầu mua máy lọc không khí đã bắt đầu từ khoảng cuối tháng 11. Đối với các dòng sản phẩm rẻ từ 3-5 triệu đồng, khách hàng có xu hướng mua online nhiều hơn, còn khách hàng mua sản phẩm cao cấp thường đến cửa hàng để lựa chọn" - ông Tiến thông tin.

Giới thiệu thêm về các dòng sản phẩm, ông Tiến cho biết thị trường hiện có đa dạng chủng loại gồm máy lọc không khí, lọc bụi mịn, dị ứng, nấm mốc, vi khuẩn, virus... Nhiều sản phẩm được giảm giá, bán rầm rộ trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội với giá chỉ vài triệu đồng. Chưa kể, còn có nhiều dòng máy được quảng cáo là máy lọc Nhật Bản, máy bãi nhập khẩu... được thu gom, vệ sinh hoặc tân trang rồi đưa về Việt Nam.

"Người tiêu dùng nên mua hàng chính hãng tại cơ sở uy tín. Về bản chất, các dòng máy lọc không khí chỉ khác nhau ở màng lọc, nếu mua ở các cơ sở không uy tín, màng lọc có khả năng bị thay thế, dùng không bền, trong khi chi phí thay thế màng lọc có thể lên đến vài triệu/lần" - ông Tiến khuyến cáo.

Theo các chuyên gia, khách hàng nên chọn máy lọc không khí có công suất phù hợp với diện tích phòng. Khi sử dụng máy lọc không khí trong nhà thì không nên mở cửa để tránh máy hoạt động quá công suất và không hiệu quả.


