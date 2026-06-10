Hà Nội tiếp tục tiên phong trong xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp

Theo báo cáo, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội đã giảm từ 526 xã, phường, thị trấn xuống còn 126 xã, phường, giảm 76%; kết thúc hoạt động của 30 quận, huyện, thị xã; chuyển từ mô hình quản trị địa phương 3 cấp sang 2 cấp. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn; bước đầu hình thành phương thức quản trị mới hiệu quả hơn, gần dân, sát dân hơn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị TP Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố cần chủ động tổng kết thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới phát sinh để đề xuất giải pháp phù hợp với vị thế và trách nhiệm của thủ đô.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị thành phố tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số, quản trị số và điều hành trên cơ sở dữ liệu.