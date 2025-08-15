HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hà Nội tổng rà soát toàn bộ ô tô, xe máy để chuyển đổi xe xăng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND 126 xã phường, xã rà soát các vị trí có thể lắp đặt trạm sạc xe điện trên các loại hình đất.

Theo tìm hiểu, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi toàn bộ 126 xã, phường về phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn.

Hà Nội tổng rà soát toàn bộ ô tô, xe máy để chuyển đổi xe xăng- Ảnh 1.

Hà Nội tổng rà soát toàn bộ ô tô, xe máy để chuyển đổi xe xăng. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND 126 xã phường, xã rà soát các vị trí có thể lắp đặt trạm sạc xe điện trên các loại hình đất. Cùng với đó, khảo sát, thu thập, cung cấp số liệu phương tiện ô tô, xe máy chạy bằng xăng dầu và xe điện hiện có trên địa bàn phục vụ công tác chuyển đổi phương tiện.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nên đề nghị các phường, xã tập trung thực hiện.

Về nguyên tắc chung khi lựa chọn vị trí lắp đặt trạm sạc, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị ưu tiên tận dụng đất công, đất trống hoặc điểm có sẵn hạ tầng. Trong đó có các bãi giữ xe công cộng, trụ sở, nhà văn hóa, UBND phường, xã, sân vận động, trung tâm thương mại, nhà chờ xe buýt, công viên... 

Việc lựa chọn địa điểm trạm sạc đáp ứng nhu cầu thực tế như gần khu đông dân cư, chung cư, trường học, chợ, tuyến xe buýt, hoặc nơi có nhu cầu di chuyển cao bằng xe máy, ô tô điện. Ưu tiên gần các trục đường lớn, điểm dừng đỗ phương tiện. Các địa điểm trạm sạc phải có lối ra vào an toàn, không gây cản trở giao thông; có thể tổ chức trông giữ phương tiện hoặc kết hợp các tiện ích công cộng khác.

Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng Hà Nội, một số loại đất phù hợp để khảo sát xây dựng trạm sạc công cộng như lề đường, vỉa hè rộng, khu vực chờ xe buýt, bãi đỗ xe công cộng.

Bên cạnh đó, có thể sử dụng đất công trình công cộng như trụ sở UBND, nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trường học, bệnh viện. Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật như khu vực có sẵn lưới điện, đất xây dựng công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Bên cạnh đó, có thể đất bãi đỗ xe, dịch vụ đô thị như các điểm đỗ xe có quy hoạch hoặc đang khai thác; khu đất thuộc trung tâm thương mại, tòa nhà dịch vụ, trạm xăng, khu du lịch; đất xen kẹt, đất công ích chưa đưa vào khai thác...

Hà Nội hiện có khoảng 9,2 triệu phương tiện, trong đó 8 triệu do thành phố quản lý gồm 1,1 triệu ô tô, 6,9 triệu xe máy; khoảng 1,2 triệu phương tiện từ tỉnh khác lưu thông thường xuyên.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong đó, đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội lên phương án cấm xe máy chạy xăng trong Vành đai 1 kể từ tháng 7-2026.

Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội thực hiện các giải pháp, biện pháp để các tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện theo lộ trình: Đến ngày 1-7-2026, không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1.

Theo Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội có 7 tuyến đường vành đai, trong đó có 5 tuyến vành đai chính (gồm: Vành đai 1, 2, 3, 4, 5) và 2 tuyến vành đai hỗ trợ (vành đai 2,5 và 3,5).

Tin liên quan

Thông tin chính thức về "nơi đầu tiên ở Hà Nội cấm xe xăng trước khi nhân rộng"

Thông tin chính thức về "nơi đầu tiên ở Hà Nội cấm xe xăng trước khi nhân rộng"

(NLĐO)- UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) khẳng định không có việc phường là "nơi đầu tiên thí điểm cấm xe xăng trước khi nhân rộng".

Nhìn lại hành trình gần 1 thập kỉ muốn cấm xe máy tại Hà Nội

(NLĐO) - Kể từ cuối năm 2015 đến nay, thành phố Hà Nội đã nhiều lần ban hành các nghị quyết, xây dựng các đề án hạn chế xe cá nhân, cấm xe máy khu vực nội thành

Hà Nội cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 từ 1-7-2026: Nguồn cung ứng xe máy điện từ đâu?

(NLĐO) - Chuyên gia cho rằng để cấm xe máy chạy xăng trong Vành đai 1, Hà Nội cần tính các vấn đề như giá bán xe, xây dựng trạm sạc, chính sách hỗ trợ người dân

cấm xe máy Hà Nội hà nội cấm xe máy xe máy chạy xăng
