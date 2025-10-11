HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hà Nội trao tranh "Vinh quy bái Tổ" tặng Văn Miếu

Y.Anh

Tranh gỗ "Vinh quy bái Tổ" đã được Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trao tặng Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám

 Sự kiện diễn ra ngày 10-10 nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài dự lễ trao tặng.

Bức tranh "Vinh quy bái Tổ" là tác phẩm độc bản được chế tác từ gỗ cẩm quý hiếm, dài 8,33 m, rộng 1,70 m, dày 16 cm. Bức tranh tái hiện sinh động hành trình khoa bảng - từ thuở nhỏ học với thầy đồ, đến lều chõng đi thi Hương, rồi trẩy kinh thi Hội, thi Đình, đề tên bảng vàng và được vua ban ân tứ trở về làng trong lễ Vinh quy.

Hà Nội trao tranh "Vinh quy bái Tổ" tặng Văn Miếu - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong (thứ 3 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao tác phẩm “Vinh quy bái Tổ” tặng Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: QUANG THÁI

Bố cục tranh tuân thủ nguyên tắc mỹ thuật "khí vận sinh động", đoàn rước như hình ảnh rồng uốn lượn - biểu tượng gắn liền với tên gọi Thăng Long - Hà Nội. Cảnh sắc và nhân vật được khắc họa công phu, với sự xuất hiện đủ các thành phần xã hội xưa: sĩ, nông, công, thương, ngư, tiều, canh, mục.

Đặc biệt, hình ảnh Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khuê Văn Các, cổng làng, cây đa, giếng nước, sân đình… hòa quyện trong không khí lễ hội rộn ràng, tạo nên một trường đoạn sử thi bằng gỗ sống động.

Bức tranh đã đạt hai kỷ lục Việt Nam, đó là tác phẩm tranh điêu khắc thủ công "Vinh quy bái Tổ" trên gỗ liền khối lớn nhất Việt Nam; tranh gỗ "Vinh quy bái Tổ" có số lượng nhân vật nhiều nhất Việt Nam. Tác phẩm đánh dấu nỗ lực sáng tạo và khát vọng tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc.

