Hà Nội truy trách nhiệm về cây xanh trồng mà còn nguyên bầu

Thông tin này được Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết tại họp báo thông tin về tình hình Kinh tế - xã hội quý III-2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều nay 3-10.

Toàn cảnh buổi họp báo

Theo ông Nguyễn Đức Hưng, cơn bão số 3 (bão Yagi) có cường độ mạnh nhất trong vòng 75 năm qua trên đất liền nước ta. Sau khi đi vào Quảng Ninh, Hải Phòng bão đi thẳng vào Hà Nội, dù cấp giảm nhưng vẫn kèm theo mưa lớn, gió to, có lúc giật trên cấp 12.



"Đa số cây xanh bị gãy đổ là do không thể chịu được sức tàn phá của thiên nhiên. Đặc biệt, với hệ thống cây xanh Hà Nội lớn, môi trường đô thị chật hẹp, không đủ điều kiện cho bộ rễ phát triển, tương đương với tán lá" - ông Hưng nêu rõ.

Cây xanh còn nguyên bọc lưới. Ảnh: K.C.

Qua thống kê sơ bộ, trong số 40.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ do cơn bão số 3, có 11.756 cây do Sở Xây dựng quản lý, số còn lại là do các đơn vị khác. Trong số 11.765 cây, cây dựng lại ngay tại chỗ 3.513 cây, mang về vườn ươm có 658 cây, cây gãy đổ không cứu được đưa ra đấu giá, thanh lý là 7.635 cây. Trong số 35 cây xanh mang tính quý, lịch sử, cơ quan chức năng đã cứu được 33 cây, 2 cây bị đổ thân toác sâu xuống gốc nên không thể cứu.

Theo ông Nguyễn Đức Hưng, việc trồng cây đã được thành phố quy định về quy trình, định mức, kỹ thuật, kích thước hố, kích thước bầu, độ sâu trồng rất cụ thể. Năm 2014, Sở Xây dựng TP đã rà soát lại những cây xanh trồng mà còn nguyên bầu.

"Sau cơn bão số 3, trong tổng số 11.756 cây xanh bị gãy đổ, có 12 cây còn nguyên bầu, trong đó 7 cây có bầu còn lưới, 5 cây vẫn còn bọc nilong và bao ximăng. Những cây xanh không gỡ bầu, rễ cây sẽ không phát triển được, rất dễ đổ khi có bão, gió" - ông Hưng nói và cho biết hiện nay cơ quan chức năng tiếp tục xác minh chủ đầu tư trồng cây còn nguyên bầu, để làm rõ trách nhiệm liên quan.

Lý giải cây xanh ở phố cổ dễ bị đổ, gãy, ông Hưng cho rằng tại đây sử dụng chung hạ tầng. Bên dưới cây xanh là các hộp kỹ thuật, bên dưới là cấp thoát nước, viễn thông, điện lực…khiến rễ cây chồi lên vỉa hè, không được phát triển tự nhiên.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, do ảnh hưởng của đợt mưa bão, thiên tai vừa qua, trên địa bàn thành phố đã khiến 4 người chết và 28 người bị thương. Trong đó có 1 người chết và 10 người bị thương trong bão

Tình hình thiệt hại trên toàn địa bàn thành phố tính đến ngày 30-9: Cây bị gãy, đổ trên 100.000 cây (bao gồm cây đô thị và các loại cây khác); lúa bị gãy, đổ, dập nát trên 23.000 ha; lúa bị ngập trên 15.000 ha; rau màu bị ngập, ảnh hưởng trên 13.000 ha; cây ăn quả bị ảnh hưởng trên 9.000 ha, thủy sản bị ảnh hưởng trên 4.000 ha; trên 3.000 con gia súc bị chết; trên 600.000 con gia cầm bị chết, thất lạc… xảy ra 41 sự cố công trình đê điều và khoảng 150 sự cố công trình thủy lợi cùng các sự cố, ảnh hưởng khác về ngập lụt…