Hà Nội xây dựng đô thị trung hòa carbon

Cùng với việc khánh thành trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á có vốn đầu tư 7.000 tỉ đồng, Hà Nội còn khởi công xây dựng Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Đây là 2 trong những điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trên địa bàn thủ đô.

Đô thị 4,2 tỉ USD, hoàn thành năm 2032

Thành phố thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư dự kiến 4,2 tỉ USD, được xây dựng trên khu đất gần 272 ha tại xã Vĩnh Thanh (trước đây là các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh) - theo quy hoạch thuộc khu vực trung tâm hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài. Dự án này được thực hiện không chỉ nhằm chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước mà còn được kỳ vọng trở thành một trong những biểu tượng của mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Điểm nổi bật của Thành phố thông minh Bắc Hà Nội là tòa tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa nhà văn phòng - chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, tòa tháp tài chính được xem là trung tâm của dự án, cao đến 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam - cao hơn Landmark 81 (TP HCM) gần 200 m. Đây cũng là một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến toàn bộ công trình hoàn thành vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) - dự án này sử dụng hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS, gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý thành phố thông minh sẽ hỗ trợ phòng ngừa, cảnh báo, xử lý các hiện tượng thiên tai khắc nghiệt; phòng tránh ngập úng, hỏa hoạn, đồng thời bảo đảm an ninh cao nhất cho cả khu vực dự án.

Đáng chú ý, cùng với việc sử dụng năng lượng tái tạo và các thiết bị thân thiện với môi trường, Thành phố thông minh Bắc Hà Nội còn đặt mục tiêu trở thành đô thị trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam. Dự án này thể hiện tầm nhìn quy hoạch và quản lý đô thị trong kỷ nguyên số hóa, góp phần giải quyết những vấn đề bức thiết về hạ tầng hiện nay, hướng đến việc hiện thực hóa Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội.

Tại lễ khởi công dự án hôm 19-8, ông Hirokazu Higashino - Ủy viên Điều hành quản trị cấp cao, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Sumitomo Corporation châu Á và châu Đại Dương - cho biết sẽ thúc đẩy phát triển toàn diện Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Trong đó, tập trung quy hoạch đô thị hiệu quả về năng lượng, với việc sử dụng năng lượng tái tạo và các công nghệ tiết kiệm năng lượng, góp phần đạt mức trung hòa carbon.

Dự án tiêu biểu về phát triển bền vững

Tại hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp về nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc, bứt phá tổ chức tháng 2-2025, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch BRG, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành phố thông minh Bắc Hà Nội - cho biết trong năm 2025, tập đoàn cam kết phối hợp xây dựng thành phố thông minh này, với điểm đặc biệt là đô thị trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới.

Theo Chủ tịch BRG, tháng 8-2024, bà đã đến Indonesia dự Hội nghị Lãnh đạo cộng đồng không phát thải châu Á (AZEC) và tham gia ký cam kết. Cam kết này cũng đã đề cập một thành phố trung hòa carbon thực sự.

Lễ khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội ngày 19-8-2025. Ảnh: C.T.V

Thành phố thông minh Bắc Hà Nội hướng tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ trung hòa carbon đối với 100% lượng điện tiêu thụ tại đây, bằng cách kết hợp điện năng tự sản xuất, mua trực tiếp từ các nhà máy điện năng lượng tái tạo và sử dụng các khoản tín dụng carbon.

Khoảng 30%-40% nhu cầu điện sử dụng cho Thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ được cung cấp từ các nguồn năng lượng tái tạo, như điện mặt trời và điện sinh khối. Bên tham gia liên doanh - Tập đoàn Sumitomo dự kiến đầu tư khoảng 50 tỉ yen (tương đương 338 triệu USD) để đạt tổng công suất phát điện năng lượng mặt trời và sinh khối hơn 200 MW.

Dự án không chỉ lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái trên các nhà máy mà còn nghiên cứu đặt nổi trên bề mặt hồ điều hòa của khu công nghiệp. Pin lưu trữ điện mặt trời cũng được xem xét nhằm sử dụng vào ban đêm. Các đường dây truyền tải điện sẽ được kết nối giữa thành phố thông minh với khu công nghiệp, bảo đảm vận chuyển năng lượng đến các nhà máy trong ngày làm việc và đến khu đô thị vào ban đêm, ngày nghỉ, dịp lễ, Tết...

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ xây dựng Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, một trong những dự án hợp tác kinh tế trọng điểm giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, trở thành đô thị trung hòa carbon đầu tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Đây là dự án tiêu biểu của TP Hà Nội và của cả Việt Nam trong việc phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy sớm hoàn thành cam kết của Chính phủ về việc đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và kế hoạch hành động quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030" - bà Nguyễn Thị Nga nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhìn nhận đây là dự án tiêu biểu trong lĩnh vực thành phố thông minh, đã được xác nhận tại buổi hội đàm cấp cao năm 2023 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản lúc ấy là ông Kishida Fumio. Đại sứ Ito Naoki kỳ vọng khi dự án hoàn thành, một đô thị định hướng tương lai, biểu tượng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nhật Bản - Việt Nam sẽ được hình thành. Đây sẽ là đô thị kiểu mẫu, cung cấp các dịch vụ hàng đầu, cùng với việc áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; có thể thu hút khoảng 100.000 - 200.000 người đến sinh sống, làm việc.



