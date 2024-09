Hà Nội yêu cầu kiểm tra mức độ an toàn của các cầu

Ngày 10-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành công điện số 14 về việc tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn khai thác các công trình cầu trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của cơn bão số 3.



Cơ quan chức năng cho dừng tàu sắt chạy qua cầu Long Biên. Ảnh: Thế Huỳnh

Theo đó, Công điện nêu rõ cơn bão số 3 đi qua địa bàn Hà Nội đã gây ra mưa to và dông lốc, làm gãy đổ nhiều cây xanh, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật, ngập úng cục bộ. Dự báo tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, mức nước trên các tuyến sông đang tiếp tục dâng cao, kèm theo mưa lớn, nhất là các khu vực miền núi, có nguy cơ tác động ảnh hưởng mất an toàn đến các công trình cầu vượt sông.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn bộ các công trình cầu đang khai thác trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý (đặc biệt là các công trình cầu vượt sông, cầu phao, cầu tạm) để kịp thời phát hiện đưa ra biện pháp xử lý ngay đối với các công trình có nguy cơ mất an toàn khai thác.

Căn cứ thực tế hiện trạng công trình, tình hình nước lũ, quyết định việc tạm dừng hoạt động khai thác kịp thời đối với các công trình cầu không đảm bảo hoặc có nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố và các lực lượng chức năng phân luồng đảm bảo giao thông, hướng dẫn người dân đi lại được an toàn và thuận lợi.

Theo dõi, giám sát thường xuyên tình hình nước lũ trên các tuyến sông, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến khả năng khai thác các công trình cầu vượt sông để đưa ra các cảnh báo, biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp cần thiết dừng hoạt động khai thác để tiến hành sửa chữa, cải tạo, hoặc thay mới.

Tổng hợp danh sách các công trình cầu yếu, cầu tạm cần cải tạo sửa chữa, thay mới (sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ quan trọng) kèm theo nhu cầu về kinh phí gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp xem xét, bố trí nguồn đầu tư, cải tạo, sửa chữa.

Chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo an toàn khai thác đối với các công trình cầu do địa phương quản lý theo phân cấp; chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật chuyên ngành, cũng như phương án kỹ thuật xử lý sự cố phát sinh (nếu có).

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được giao tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình cầu do thành phố quản lý (đặc biệt là các công trình cầu lớn vượt sông, các công trình cầu đã đưa vào khai thác, sử dụng nhiều năm), trong đó cần quan tâm đến việc kiểm tra, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến kết cấu công trình phần dưới (móng, trụ cầu) bị ảnh hưởng bởi dòng chảy, biến đổi địa chất sau nhiều năm khai thác vận hành để đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp theo mức độ ảnh hưởng và yêu cầu kỹ thuật.

Quyết định việc dừng hoạt động hoặc hạn chế phương tiện đi qua đối với các công trình cầu thuộc thẩm quyền được giao quản lý. Chủ trì lên phương án phân luồng đảm bảo an toàn giao thông qua các công trình cầu. Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đối với các công trình cầu đang hạn chế tải trọng. Phối hợp đảm bảo an toàn các công trình cầu vượt sông do Bộ giao thông Vận tải đang quản lý nằm trên địa bàn thành phố.

Tổng hợp danh mục, số liệu các công trình cầu cần cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới, đề xuất UBND thành phố lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn. Trong đó đề xuất bổ sung ngay danh mục các công trình cầu cần cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế để khắc phục, sửa chữa các hư hỏng nhẳm đảm bảo duy trì khả năng khai thác.