Khởi động lại tổ công tác giải quyết vướng mắc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Ban Cán sự Đảng UBND TP thường xuyên tiếp nhận các ý kiến phản ánh của DN; thống nhất khởi động lại tổ công tác do phó chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng để xem xét, giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của DN. Giao các sở, ngành phối hợp, hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho từng loại hình sản xuất - kinh doanh để vừa phòng chống dịch tốt, vừa bảo đảm an toàn cho hoạt động của DN.

Giao UBND TP giải quyết ngay theo thẩm quyền các kiến nghị cụ thể của DN. Với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội, TP sẽ tổng hợp để báo cáo với Thủ tướng tại buổi làm việc của Thủ tướng với TP, dự kiến được tổ chức vào tuần tới.