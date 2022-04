Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 chính thức khai mạc (ngày 12-5). Trước đó, từ ngày 6-5, một số môn sẽ bắt đầu bước vào tranh tài, như: Bóng đá nam, kickboxing, bóng ném bãi biển.



Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Tại SEA Games 31, các cuộc tranh tài sẽ diễn ra ở 12 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc.

Trong khuôn khổ SEA Games 31, TP Hà Nội đăng cai 18 môn thi đấu, được tổ chức tại 15 địa điểm, trong đó 12 địa điểm do quận, huyện quản lý và 3 địa điểm do Sở Văn hóa - Thể thao quản lý. Đến nay, các địa điểm thi đấu đã cơ bản hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

Sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) - nơi diễn ra các trận đấu bảng A bóng đá nam SEA Games 31, có sự góp mặt của đội tuyển U23 Việt Nam - đã hoàn tất việc sửa chữa, nâng cấp các hạng mục. Ảnh: HỮU HƯNG

Bên cạnh đó, để sẵn sàng đón khách dự SEA Games 31, việc trang trí, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh cũng được TP Hà Nội tích cực triển khai. TP Hà Nội chỉ đạo và kêu gọi chính quyền các địa phương, các ngành, các cấp và mỗi người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, sạch nhà, sạch phố, đẹp thủ đô; ứng xử giao tiếp văn hóa; trang hoàng, trang trí nhà, ngõ, xóm sạch đẹp, tạo ấn tượng về một thủ đô văn minh, thanh lịch, thân thiện, mến khách.

Tại các địa phương khác, những địa điểm thi đấu SEA Games 31 đều đã cơ bản hoàn thiện. Tại tỉnh Nam Định, việc sửa chữa, nâng cấp sân vận động Thiên Trường và chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi đấu tại SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành. Theo ông Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, việc đăng cai tổ chức SEA Games vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của các địa phương. Khi nhận nhiệm vụ đăng cai môn bóng đá nam, Nam Định đã thành lập ban tổ chức và các tiểu ban triển khai công việc để làm sao đáp ứng được chuyên môn, an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Ban Tổ chức SEA Games 31 cũng lựa chọn sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) làm nơi diễn ra các trận đấu bảng A môn bóng đá nam - có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Ông Ngô Đức Quý, Giám đốc Trung tâm Quản lý, Khai thác - Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, cho biết về cơ sở vật chất của sân Việt Trì, trung tâm đã phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương sửa chữa các hạng mục. Đến nay, các hạng mục này cũng đều đã hoàn tất.

Bảo đảm an ninh, an toàn, tiết kiệm

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) SEA Games 31 đã ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn tại SEA Games 31.

Trong đó, Tiểu ban ANTT đã đề nghị các bộ, ngành liên quan và UBND 12 tỉnh, thành phố diễn ra SEA Games 31 phối hợp với tiểu ban trong công tác bảo đảm ANTT cho đại hội. Tiểu ban ANTT cũng đã ban hành, triển khai lịch công tác và phân công thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT tại SEA Games 31 cho từng thành viên tiểu ban và công an 12 địa phương.

Ngoài ra, Tiểu ban ANTT đã tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tại 12 địa phương diễn ra SEA Games 31; tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ tổ chức đại hội... Việc bảo đảm ANTT tại SEA Games 31 đã được chủ động triển khai từ sớm, từ xa, bám sát quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, cơ bản bảo đảm tiến độ và các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; sẵn sàng môi trường an ninh, an toàn để tổ chức các hoạt động thi đấu...

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định với sự đoàn kết ủng hộ của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, sự nỗ lực của Chính phủ và người dân Việt Nam, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 gắn với các biện pháp phòng chống dịch an toàn, hiệu quả đang được triển khai tích cực, khẩn trương, bảo đảm tiến độ đề ra.

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ. Thủ tướng lưu ý các cơ quan, địa phương và lực lượng vận động viên thực hiện tốt việc phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là, bảo đảm an toàn cho đại hội.

Thủ tướng nhấn mạnh phải tổ chức thành công SEA Games 31 với tinh thần "đoàn kết, thống nhất, ấn tượng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm", với trách nhiệm cao nhất, không chỉ vì Việt Nam mà còn vì cả Đông Nam Á. Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan chức năng bố trí kinh phí cho đại hội cần phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy trình thủ tục; chống tiêu cực, tham nhũng; vừa bảo đảm yêu cầu trước mắt vừa phát huy hiệu quả lâu dài.