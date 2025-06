Hạ tầng sân bay Phú Quốc trị giá bao nhiêu khi chuyển giao từ ACV về UBND tỉnh Kiên Giang?

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thu hồi và chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (sân bay Phú Quốc) từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về UBND tỉnh Kiên Giang.

Sân bay Phú Quốc hiện nay

Theo đó, Bộ Xây dựng quyết định thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý với nguyên giá hơn 1.937 tỉ đồng, giá trị còn lại là hơn 1.037 tỉ đồng từ ACV về UBND tỉnh Kiên Giang quản lý, xử lý theo quy định.

Việc thu hồi, chuyển giao tài sản nhằm thực hiện đầu tư dự án mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Tại quyết định, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với ACV thực hiện bàn giao tài sản cho UBND tỉnh Kiên Giang theo quy định; đồng thời, làm việc với cơ quan chuyên môn tỉnh Kiên Giang thống nhất các nội dung liên quan để ACV tiếp tục việc bảo trì, vận hành, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc (mà UBND tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận).

Đối với UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc để quản lý, xử lý và thực hiện dự án đầu tư mở rộng sân bay này theo đúng quy định.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/2025/NQ-CP về đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc. Trong đó, Chính phủ thống nhất việc thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Kiên Giang quản lý, xử lý và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc.

Việc chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc về địa phương quản lý, xử lý không áp dụng đối với tài sản do ACV quản lý được xây dựng trên diện tích đất quốc phòng, an ninh, đất do quân sự quản lý (nếu có) theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt…

Ngày 19-6, UBND tỉnh Kiên Giang đã trao quyết định chấp thuận Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời - Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư thực hiện Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Nguồn vốn đầu tư cho dự án là 21.998 tỉ đồng, thực hiện trong 2 giai đoạn đầu tư 2025-2027 và giai đoạn 2027-2030.