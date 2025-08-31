HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hà Tĩnh: Bão số 6 gây mưa lớn khiến kênh thủy lợi bị vỡ

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Mưa lớn cùng với nước thượng nguồn đổ về nhanh đã khiến một đoạn kênh thuỷ lợi trên địa bàn xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) bị vỡ vào tối qua.

Ngày 31-8, ông Nguyễn Phùng Lưu, Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến kênh thủy lợi N1 chảy qua xã này bị vỡ vào tối qua.

Hà Tĩnh: Bão số 6 gây mưa lớn khiến kênh thủy lợi bị vỡ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục sự cố vỡ kênh thủy lợi

Theo ông Lưu, sự việc xẩy ra vào khoảng hơn 18 giờ ngày 30-8, một đoạn thân đê thuộc kênh thủy lợi N1 dài 2 m và rộng khoảng 4 m trên địa bàn xã bất ngờ bị vỡ do áp lực nước tăng cao.

Sự cố trên khiến nước ồ ạt đổ xuống khu vực hạ du, gây ngập nhiều diện tích hoa màu và ảnh hưởng đến hoạt động canh tác của hàng trăm hộ dân.

Vụ vỡ đập còn đe dọa nguy cơ ngập lụt cho đồng lúa và các khu dân cư lân cận.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng gồm hơn 10 người cùng một máy đào để tiến hành khắc phục, gia cố đoạn kênh bị vỡ ngay trong đêm.

Với tinh thần khẩn trương, chỉ sau một thời gian ngắn quần thảo với dòng nước, đoạn kênh bị vỡ đã được gia cố lại, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và kiểm tra hệ thống thủy lợi để đảm bảo không xảy ra thêm sự cố tương tự.

Thực hư thông tin về sự cố vỡ đê tại Hưng Yên

Thực hư thông tin về sự cố vỡ đê tại Hưng Yên

(NLĐO) - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết không có sự việc vỡ đê bối ở Hưng Yên như một số thông tin đã đưa.

Thanh Hóa "bác" thông tin vỡ đê

(NLĐO)- Lãnh đạo huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin vỡ đê trên mạng xã hội Facebook là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật

VIDEO: Cận cảnh vỡ đê sông Lô, nhiều nhà dân ngập đến nóc nhà

(NLĐO)- Việc vỡ đê sông Lô đã khiến cho một khu vực rộng lớn cùng nhiều nhà dân tại xã Quyết Thắng (tỉnh Tuyên Quang) chiều 11-9 vẫn bị chìm trong nước.

