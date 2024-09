Hà Tĩnh: Hơn 10.000 học sinh nghỉ học, nhiều tuyến đường bị ngập do mưa lũ

Ngày 20-9, ông Phan Quốc Thanh, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết do ảnh hưởng của bão số 4, trong sáng nay, 24/55 trường từ Mầm non đến Trung học cơ sở ở trên địa bàn huyện này đã cho học sinh nghỉ học. Theo đó, tổng số học sinh nghỉ học là 10.822 học sinh.

Hiện đã có nhiều tuyến đường liên thôn ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang bị ngập, chia cắt

Cũng theo ông Thanh, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, gây ảnh hưởng giao thông và có nguy cơ ngập lụt một số khu vực. Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như cán bộ, giáo viên, các trường học đã chủ động cho học sinh, giáo viên nghỉ ở nhà.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nước sông Ngàn Sâu liên tục dâng cao

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 24 giờ qua, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 3 giờ ngày 19-9 đến 3 giờ ngày 20-9, các khu vực phổ biến từ 60 - 200 mm, có nơi cao hơn như: Hương Lâm (Hương Khê) 271mm, Kỳ Sơn (Kỳ Anh) 277mm, Kỳ Lâm (Kỳ Anh) 275mm…

Dự báo, trong ngày hôm nay 20-9, đặc biệt trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến: 30 - 50mm, có nơi trên 70mm. Theo đó, khu vực Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất đặc biệt tại các huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh, Thạch Hà, Can Lộc, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh.

Tuyến đường tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc bị ngập sâu, lực lương chức năng đã cắm biển cảnh báo cho người dân khi lưu thông qua khu vực này.

Hiện nay, tại một số xã ở vùng thấp trũng của các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc…, nước lũ đã bắt đầu dâng lên, gây ngập cục bộ nhiều ngầm, cầu tràn và các tuyến đường liên thôn, xã.

Mưa lớn khiến nhiều ngầm, cầu tràn tại các xã vùng thấp trũng ở huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang... bắt đầu bị ngập lụt

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó. Trong đó chú trọng thực hiện phương án "4 tại chỗ", đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở khu vực trũng thấp và các khu đô thị. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông, nuôi trồng thủy sản, an toàn hồ đập và các công trình, dự án trọng điểm.