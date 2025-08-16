HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hà Tĩnh: Mua bán hoá đơn trái phép hơn 11 tỉ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

Vĩnh Gia

(NLĐO) - “Mua bán trái phép hóa đơn” với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỉ đồng, 3 đối tượng vừa bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh khởi tố.

Ngày 16-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Phạm Trường Giang (SN 1979, ngụ phường Tương Mai, TP.Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, ngụ phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thu Hiền (SN 1991, ngụ phường Tương Mai, TP.Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỉ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Mua bán hoá đơn trái phép hơn 11 tỉ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Trường Giang (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Hai đối tượng Trịnh Thị Dung (SN 1984, ngụ huyện Vĩnh Lộc cũ, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) cũng bị khởi tố với tội danh tương tự, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hà Tĩnh: Mua bán hoá đơn trái phép hơn 11 tỉ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Ngọc Tuyên

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do nhu cầu cát xây dựng tăng cao, các doanh nghiệp đã mua cát khai thác trái phép trên sông Lam. Để hợp thức nguồn gốc cát, các đối tượng liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống, hợp thức hóa cấp cho nhà thầu. Từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025, Bình và đồng phạm đã phát hành 22 hóa đơn khống, thu lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.

Hà Tĩnh: Mua bán hoá đơn trái phép hơn 11 tỉ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố- Ảnh 3.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Thu Hiền

Liên quan vụ án mua bán trái phép hóa đơn cát, đến nay, Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 6 bị can.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

cơ quan chức năng điều tra tội phạm đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định khởi tố bị can
