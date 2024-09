Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm 14 căn nhà bị tốc mái

Chiều 19-9, ông Dương Xuân Sáu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vào sáng cùng ngày trên địa bàn xã này xảy ra một trận lốc xoáy khiến 14 ngôi nhà bị tốc mái.

Nhà một người dân bị tốc mái

Theo đó, vào lúc 9 giờ 15 phút, mưa lớn kèm lốc xoáy mạnh xảy ra tại địa bàn thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân, khiến 14 mái nhà, mái che sân của các hộ dân bị hư hỏng. Rất may lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Lốc xoáy làm hư hại nặng mái che và mái nhà của một hộ dân

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền các địa phương cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng xuống hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường để ổn định đời sống.

Lốc xoáy làm hư hỏng tài sản của người dân

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang có mưa to đến rất to, gió giật từng cơn khiến nhiều cây cối bị gãy, đỗ.

Gió lớn làm gãy cây trên địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đã có mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường ngập cục bộ. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua các tuyến đường, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã đặt biển cảnh báo và khuyến cáo người dân hạn chế hoặc không lưu thông qua các đoạn đường ngập.

Đường Nguyễn Đổng Chi ở thị xã Hồng Lĩnh bị ngập sâu nên lực lượng chức năng đã tiến hành đặt biển cảnh báo. (Ảnh Công an Hồng Lĩnh)