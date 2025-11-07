Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 9 bị học sinh lớp 11 đánh tử vong

Chiều 7-11, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin về vụ việc một nam sinh lớp 9 bị học sinh lớp 11 đánh vào đầu, dẫn đến tử vong.

Gia đình, người thân và bạn bè đến viếng em L.K.M

Trước đó, trưa 24-9, sau giờ tan học, N.K.M (học lớp 9B), T.Q.H (lớp 9D) và V.Q.A (lớp 9B), cùng học Trường THCS Minh Lạc, xảy ra xô xát, đánh nhau với .V.P (SN 2007, ngụ xã Cẩm Lạc), học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Trong lúc xô xát, N.K.M bị L.V.P đánh vào đầu, dẫn đến chấn thương sọ não.

Sau khi mổ cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, ngày 9-10, N.K.M được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, đến ngày 30-10 thì tử vong.

Lãnh đạo Trường THCS Minh Lạc sau đó đã báo cáo sự việc cho Công an xã, UBND xã Cẩm Lạc. Công an xã Cẩm Lạc đã triệu tập những học sinh liên quan để phục vụ điều tra.

Theo UBND xã Cẩm Lạc, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn xảy ra trước đó giữa N.K.M và L.V.P. Sau đó, 2 nam sinh đã hẹn nhau ra bờ sông giải quyết và được người dân phát hiện, ngăn cản.

Tuy nhiên, trên đường L.K.M về nhà thì bị L.V.P đuổi theo đánh vào đầu dẫn đến bị thương nặng, dẫn tới tử vong.

UBND xã Cẩm Lạc đã hỗ trợ 10 triệu đồng, Trường THCS Minh Lạc hỗ trợ 17 triệu đồng để gia đình lo chi phí chữa trị cho M. nhưng rất tiếc, em không qua khỏi.