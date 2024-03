Hà Tĩnh rà soát lại các dự án trồng cây xanh sau yêu cầu của Bộ Công an

Ngày 20-3, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, cho biết UBND tỉnh này vừa giao cho đơn vị làm đầu mối báo cáo tổng hợp thông tin liên quan đến các dự án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2019 đến 2023.

Nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương rà soát lại các dự án trồng cây xanh để báo cáo cho UBND tỉnh

Cũng theo cơ quan này, đến thời điểm hiện tại đã có một số địa phương báo cáo về các dự án trồng cây xanh, đồng thời đốc thúc các huyện, thị xã chưa báo cáo sớm hoàn thiện để trình UBND tỉnh.

Trả lời Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Công Thiện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị này đã có rà soát và hiện đã có báo cáo về các dự án trồng cây trên địa bàn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Cũng theo ông Thiện, từ năm 2019 đến năm 2023, thị xã Hồng Lĩnh có 3 dự án trồng cây xanh. Cụ thể, năm 2020 dự án trồng cây xanh với tổng mức đầu tư hơn 4,3 tỉ đồng do Công ty TNHH cây xanh Tây Nam Bộ (có trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng) thực hiện. Năm 2021 có dự án trồng cây xanh có mức đầu tư hơn 6,2 tỉ đồng do Công ty TNHH cây xanh An Nguyên (có trụ sở đóng tại TP.Đà Nẵng) thực hiện và năm 2022 dự án có mức đầu tư hơn 5 tỉ đồng do Công ty TNHH cây xanh Tây Nam Bộ (có trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng) thực hiện.

"Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, đánh giá lại các dự án trồng cây trên địa bàn thị xã, loại cây được trồng tại các dự án chủ yếu là giáng hương, khi đưa về mỗi cây đường kính 12-15cm, chi phí 6-7 triệu đồng từ cây giống, phân bón, công chăm sóc. Ngoài ra, đơn vị trồng cam kết sẽ thay thế cây trong vòng 1 năm nếu cây trồng bị chết. Cho đến hiện tại các cây xanh tại những dự án trên địa bàn thị xã đều phát triển tốt" - ông Thiện nói.

Dự án cây xanh được trồng tại thị xã Hồng Lĩnh

Theo tìm hiểu, ngoài thị xã Hồng Lĩnh, tại các huyện Hương Khê, Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà,… chính quyền địa phương những huyện này cũng đang tiến hành rà soát tổng hợp các dự án trồng cây trên địa bàn giai đoạn 2019-2023 để báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Thọ, cho biết đơn vị này cũng đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh theo yêu cầu.

Trước đó, ngày 19-2, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) có văn bản gửi đến nhiều tỉnh, thành phố, nêu rằng cơ quan này đang kiểm tra, làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh ở các tỉnh, thành do Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các công ty, đơn vị có liên quan thực hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND một số tỉnh, thành phố cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Cụ thể là tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên từ năm 2019 đến nay. Quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án này (từ khi xin chủ trương đến nghiệm thu và thanh quyết toán). Các nhà thầu trúng thầu, thi công dự án, hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án (từ khi theo dõi đến khi quyết toán dự án hoàn thành).

Những cây giáng hương được thị xã Hồng Lĩnh trồng 2 bên tuyến đường 2-9

Được biết, danh sách có 10 công ty thi công dự án cây xanh kèm theo công văn của tỉnh, trong đó có Công ty TNHH cây xanh Công Minh và 9 công ty khác có trụ sở tại các địa phương như: Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An….