Haaland bùng nổ cú đúp, Man City thắng nghiền ép West Ham

Với lợi thế sân nhà và sự tự tin cao độ sau hàng loạt kết quả ấn tượng trên mọi đấu trường, Man City nhanh chóng áp đặt thế trận trước đối thủ đến từ London.

Mới phút thứ 5, Phil Foden tung đường căng ngang chuẩn xác để Erling Haaland dứt điểm. Dù cú sút đầu tiên bị thủ môn Alphonse Areola cản phá, tiền đạo người Na Uy vẫn kịp ập vào đá bồi, mở tỉ số cho Man City.



Haaland sút đến hai lần mới ghi bàn cho Man City

Sau bàn thắng sớm, Man City hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. West Ham gần như chỉ biết co cụm phòng ngự và không tạo ra nổi một cú sút nào trong hiệp một. Sự lấn lướt của đội bóng áo xanh được cụ thể hóa ở phút 38.

Sau pha đi bóng khuấy đảo hàng thủ đối phương của Rayan Cherki và đường chuyền nhả lại của Haaland trong vòng cấm, Tijjani Reijnders băng lên dứt điểm đầy uy lực, nâng tỉ số lên 2-0.

Tijjani Reijnders nhân đôi cách biệt cho "The Citizens"

Sang hiệp hai, West Ham thi đấu khởi sắc hơn và tạo ra một số cơ hội đáng xem. Thong dong suốt 45 phút đầu tiên, thủ môn Gianluigi Donnarumma phải liên tục trổ tài cứu thua trước các cú dứt điểm của Crysencio Summerville và Freddie Potts, trong khi Jarrod Bowen bỏ lỡ hai tình huống tương đối thuận lợi.

Jarrod Bowen bỏ lỡ hai tình huống xé lưới chủ nhà

Tuy nhiên, mọi hy vọng của đội khách chính thức khép lại ở phút 69. Từ pha xử lý tinh tế của Rico Lewis, Haaland băng xuống đặt lòng gọn gàng đánh bại Areola, hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.

Đây cũng là bàn thắng thứ 19 của tiền đạo người Na Uy tại Premier League mùa này và bàn thứ 149 trong màu áo Man City.

Erling Haaland ghi bàn thứ nhì, nhấn chìm West Ham

Phát biểu sau trận, HLV Pep Guardiola cho biết ông hài lòng với chiến thắng của Man City nhưng xác định vẫn phải cải thiện khâu kiểm soát bóng.

Nếu làm tốt, Man City sẽ đủ sức cạnh tranh chức vô địch khi đang có cơ hội ở nhóm dự Champions League, vé tranh bán kết League Cup và đang trong nhóm dẫn đầu Premier League.

Man City đơn giản là không thể ngăn cản

Về phần mình, HLV Nuno Espírito Santo thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp khiến West Ham rất khó để đối đầu sòng phẳng với Man City.

West Ham sẽ phải trải qua kỳ Giáng sinh trong nhóm có nguy cơ xuống hạng khi đứng ở vị trí thứ 18 với 13 điểm.