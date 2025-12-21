HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Haaland bùng nổ cú đúp, Man City thắng nghiền ép West Ham

Đông Linh (theo Premier League, mancityfc)

(NLĐO) – Erling Haaland lập cú đúp dễ dàng trước West Ham trong chiến thắng 3-0 của Man City, giúp "The Citizens" nối dài mạch thắng tại Premier League.

Với lợi thế sân nhà và sự tự tin cao độ sau hàng loạt kết quả ấn tượng trên mọi đấu trường, Man City nhanh chóng áp đặt thế trận trước đối thủ đến từ London. 

Mới phút thứ 5, Phil Foden tung đường căng ngang chuẩn xác để Erling Haaland dứt điểm. Dù cú sút đầu tiên bị thủ môn Alphonse Areola cản phá, tiền đạo người Na Uy vẫn kịp ập vào đá bồi, mở tỉ số cho Man City.

Haaland bùng nổ cú đúp, Man City thắng nghiền ép West Ham - Ảnh 1.

Haaland sút đến hai lần mới ghi bàn cho Man City

Sau bàn thắng sớm, Man City hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. West Ham gần như chỉ biết co cụm phòng ngự và không tạo ra nổi một cú sút nào trong hiệp một. Sự lấn lướt của đội bóng áo xanh được cụ thể hóa ở phút 38. 

TIN LIÊN QUAN

Sau pha đi bóng khuấy đảo hàng thủ đối phương của Rayan Cherki và đường chuyền nhả lại của Haaland trong vòng cấm, Tijjani Reijnders băng lên dứt điểm đầy uy lực, nâng tỉ số lên 2-0.

Haaland bùng nổ cú đúp, Man City thắng nghiền ép West Ham - Ảnh 2.

Tijjani Reijnders nhân đôi cách biệt cho "The Citizens"

Sang hiệp hai, West Ham thi đấu khởi sắc hơn và tạo ra một số cơ hội đáng xem. Thong dong suốt 45 phút đầu tiên, thủ môn Gianluigi Donnarumma phải liên tục trổ tài cứu thua trước các cú dứt điểm của Crysencio Summerville và Freddie Potts, trong khi Jarrod Bowen bỏ lỡ hai tình huống tương đối thuận lợi.

Haaland bùng nổ cú đúp, Man City thắng nghiền ép West Ham - Ảnh 3.

Jarrod Bowen bỏ lỡ hai tình huống xé lưới chủ nhà

Tuy nhiên, mọi hy vọng của đội khách chính thức khép lại ở phút 69. Từ pha xử lý tinh tế của Rico Lewis, Haaland băng xuống đặt lòng gọn gàng đánh bại Areola, hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City. 

Đây cũng là bàn thắng thứ 19 của tiền đạo người Na Uy tại Premier League mùa này và bàn thứ 149 trong màu áo Man City.

Haaland bùng nổ cú đúp, Man City thắng nghiền ép West Ham - Ảnh 4.

Erling Haaland ghi bàn thứ nhì, nhấn chìm West Ham

Phát biểu sau trận, HLV Pep Guardiola cho biết ông hài lòng với chiến thắng của Man City nhưng xác định vẫn phải cải thiện khâu kiểm soát bóng. 

Nếu làm tốt, Man City sẽ đủ sức cạnh tranh chức vô địch khi đang có cơ hội ở nhóm dự Champions League, vé tranh bán kết League Cup và đang trong nhóm dẫn đầu Premier League.

Haaland bùng nổ cú đúp, Man City thắng nghiền ép West Ham - Ảnh 5.

Man City đơn giản là không thể ngăn cản

Về phần mình, HLV Nuno Espírito Santo thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp khiến West Ham rất khó để đối đầu sòng phẳng với Man City. 

West Ham sẽ phải trải qua kỳ Giáng sinh trong nhóm có nguy cơ xuống hạng khi đứng ở vị trí thứ 18 với 13 điểm.

Bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Viktor Gyökeres giúp Arsenal đánh bại Everton 1-0, qua đó đòi lại ngôi đầu Premier League từ tay Man City chỉ sau vài giờ. Tiền đạo người Thụy Điển ghi bàn ở phút 27, đánh dấu lần lập công đầu tiên kể từ khi trở lại sau chấn thương. Arsenal kiểm soát thế trận tốt và bảo toàn chiến thắng, trong khi Everton nhận thất bại thứ hai liên tiếp nhưng vẫn nằm trong top 10 dịp Giáng sinh.

Tin liên quan

Haaland chạm tay kỳ tích, Man City đánh sập pháo đài Real Madrid

Haaland chạm tay kỳ tích, Man City đánh sập pháo đài Real Madrid

(NLĐO) – Quật ngã Real Madrid ngay tại "thánh địa" Bernabeu với tỉ số 2-1 sau màn ngược dòng kỳ lạ, Man City vươn lên tốp dẫn đầu Champions League.

Man City thắng gọn Crystal Palace, áp sát ngôi đầu Ngoại hạng

(NLĐO) – Màn trình diễn bùng nổ trước Crystal Palace của bộ đôi Erling Haaland và Phil Foden mang về cho Man City chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại sân cỏ Anh.

Rayan Cherki bùng nổ, Man City đại thắng phả hơi nóng vào gáy Arsenal

(NLĐO) – Tân binh người Pháp Rayan Cherki góp hai đường chuyền thành bàn, gồm cả pha kiến tạo bằng cú rabona cực sốc, giúp Man City đánh bại Sunderland ở Etihad

Man City Erling Haaland Man City 3-0 West Ham Jarrod Bowen Tijjani Reijnders vòng 17 Ngoại hạng Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo