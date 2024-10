HAGL và Thanh Hóa phân định ngôi đầu

Trận cầu tâm điểm của vòng 5 V-League 2024-2025 là cuộc so tài trên sân Pleiku lúc 17 giờ ngày 26-10 giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp đón Thanh Hóa - đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu với 9 điểm. Nếu giành trọn 3 điểm ở vòng 5, đội bóng phố núi có thể trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, Thanh Hóa đang duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao trong chặng khởi đầu mùa giải 2024-2025. Trong trận thắng đậm 4-1 trước chủ nhà Bình Định ở vòng 4, đoàn quân HLV Popov phô diễn sức mạnh tấn công đáng gờm, đạt hiệu quả cao dù không còn chân sút chủ lực Rimario. Đội bóng xứ Thanh được đánh giá có lực lượng đồng đều, các chân sút nội binh ghi bàn tốt và tầm ảnh hưởng trong sơ đồ chiến thuật không thua kém những ngoại binh.

Tuyến tiền vệ của Thanh Hóa với sự góp mặt của Thái Sơn, A Mít, Luiz Antonio giúp vận hành lối chơi kiểm soát bóng, tấn công đa dạng. Trên hàng công, tiền đạo cao kều Yago Ramos khuấy đảo hàng thủ đối phương nhờ nền tảng thể lực dồi dào. Hàng công của Thanh Hóa mùa này cũng được cải thiện, đáng chú ý là khả năng "không chiến" và những bàn thắng bắt nguồn từ các tình huống bóng cố định. Luiz Antônio, Yago và trung vệ Gustavo là những ngoại binh góp công giúp Thanh Hóa có 3 chiến thắng trước những đối thủ mạnh như Công an Hà Nội, Hải Phòng và Bình Định.

CLB Hoàng Anh Gia Lai có thể chiếm lại ngôi đầu bảng xếp hạng nếu thắng Thanh Hóa ở vòng 5 Ảnh: VPF

Trong khi đó, HAGL có phần may mắn khi chưa phải nhận trận thua ở V-League mùa này. Sau 2 trận thắng trước Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An, đội bóng của bầu Đức đã bộc lộ những khuyết điểm khi so tài với đội bóng mạnh. Nếu không nhờ sai sót nghiệp vụ của trọng tài chính, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi đã trắng tay trong chuyến làm khách tại Đà Nẵng ở vòng 4. Trước khi trung vệ Jairo ghi bàn mở tỉ số cho HAGL, bóng đã chạm tay đồng đội Phạm Lý Đức song trọng tài vẫn công nhận bàn thắng dù đã tham khảo VAR sau đó. Đó cũng là nguyên nhân khiến ông Trần Ngọc Ánh bị "treo còi", không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 5.

Với lợi thế sân nhà, HAGL liệu có chủ động chơi tấn công hay vẫn dùng bài đá chậm, chắc để tận dụng cơ hội chuyển trạng thái nhanh. Đây là vấn đề giới hâm mộ quan tâm, đặc biệt khi Thanh Hóa cũng chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh tốt, tận dụng thời cơ để ghi những bàn thắng quan trọng, có thể định đoạt kết cuộc trận đấu.

Cùng ngày, trên sân Thống Nhất, CLB TP HCM được nhận định sẽ giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Quảng Nam (19 giờ 15 phút). Tương quan lực lượng đôi bên, dù đang có cùng điểm số nhưng "chiến hạm đỏ" sở hữu nòng cốt có chất lượng cao hơn đội khách. Trong khi đó, Quảng Nam trở thành ứng viên rớt hạng sau màn khởi đầu có phần kém cỏi.