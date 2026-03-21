Hai bệnh nhi ở Đà Nẵng "chiến thắng tử thần" sau khi dùng thuốc giải độc 8.000 USD/lọ

Ngày 21-3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết hai bệnh nhi H.Q.N (7 tuổi) và H.Q.B (11 tuổi, cùng trú xã Phước Năng, TP Đà Nẵng) đã bình phục và được cho xuất viện.

Trước đó, cả hai được đưa vào viện trong tình trạng nghi ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua, phải điều trị hồi sức tích cực.

Hai em nhỏ được xuất viện sau thời gian dài điều trị ngộ độc botulinum

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Long Quân, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, sau quá trình điều trị tích cực, kết hợp sử dụng thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ, các bệnh nhi đã cai máy thở, tự hô hấp và sức khỏe dần ổn định. Đến nay, cả hai đã hoàn toàn hồi phục.

Liên quan vụ việc, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, bệnh nhân H.N.T. (15 tuổi) cũng đang tiến triển tích cực và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy.

Trước khi dùng thuốc giải độc, 2 bệnh nhi rơi vào tình trạng hôn mê sâu

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 7-3, 6 thành viên trong một gia đình tại xã Phước Năng sau khi ăn cá ủ chua đã xuất hiện các triệu chứng ngộ độc.

Trong số này, 3 bệnh nhi nêu trên diễn tiến nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Bệnh nhân T. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, trong khi hai bệnh nhi N. và B. được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Trước tình huống khẩn cấp, ngành y tế TP Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Y tế, đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT).

Món cá ủ chua đã khiến nhiều người bị ngộ độc

Khoảng 21 giờ ngày 11-3, thuốc được vận chuyển từ Thụy Sĩ về Đà Nẵng và kịp thời sử dụng cho các bệnh nhân. Đây là loại thuốc giải độc đặc hiệu, rất hiếm, có giá khoảng 8.000 USD mỗi lọ (hơn 200 triệu đồng), dùng trong điều trị ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum.

Thời gian gần đây, tại một số xã vùng núi của TP Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận các trường hợp nhập viện sau khi ăn món cá ủ chua – một món ăn truyền thống của người đồng bào vùng cao.

Gần đây nhất, ngày 18 và 19-3, Trung tâm y tế khu vực Phước Sơn tiếp nhận 2 phụ nữ có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua.

Vào năm 2023, tại khu vực Phước Sơn cũng ghi nhận nhiều người ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua, trong đó có người tử vong.