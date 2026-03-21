Hai bệnh nhi ở Đà Nẵng "chiến thắng tử thần" sau khi dùng thuốc giải độc 8.000 USD/lọ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai bệnh nhi ở Đà Nẵng "chiến thắng tử thần" sau khi dùng thuốc giải độc 8.000 USD/lọ

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi dùng thuốc do Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ khẩn, 2 bệnh nhi ngộ độc botulinum ở TP Đà Nẵng đã hồi phục sức khỏe.

Ngày 21-3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết hai bệnh nhi H.Q.N (7 tuổi) và H.Q.B (11 tuổi, cùng trú xã Phước Năng, TP Đà Nẵng) đã bình phục và được cho xuất viện.

Trước đó, cả hai được đưa vào viện trong tình trạng nghi ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua, phải điều trị hồi sức tích cực.

- Ảnh 1.

Hai em nhỏ được xuất viện sau thời gian dài điều trị ngộ độc botulinum

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Long Quân, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, sau quá trình điều trị tích cực, kết hợp sử dụng thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ, các bệnh nhi đã cai máy thở, tự hô hấp và sức khỏe dần ổn định. Đến nay, cả hai đã hoàn toàn hồi phục.

Liên quan vụ việc, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, bệnh nhân H.N.T. (15 tuổi) cũng đang tiến triển tích cực và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. 

Trước đó, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Trước khi dùng thuốc giải độc, 2 bệnh nhi rơi vào tình trạng hôn mê sâu

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 7-3, 6 thành viên trong một gia đình tại xã Phước Năng sau khi ăn cá ủ chua đã xuất hiện các triệu chứng ngộ độc.

Trong số này, 3 bệnh nhi nêu trên diễn tiến nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Bệnh nhân T. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, trong khi hai bệnh nhi N. và B. được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Trước tình huống khẩn cấp, ngành y tế TP Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Y tế, đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT).

- Ảnh 4.

Món cá ủ chua đã khiến nhiều người bị ngộ độc

Khoảng 21 giờ ngày 11-3, thuốc được vận chuyển từ Thụy Sĩ về Đà Nẵng và kịp thời sử dụng cho các bệnh nhân. Đây là loại thuốc giải độc đặc hiệu, rất hiếm, có giá khoảng 8.000 USD mỗi lọ (hơn 200 triệu đồng), dùng trong điều trị ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum.

Thời gian gần đây, tại một số xã vùng núi của TP Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận các trường hợp nhập viện sau khi ăn món cá ủ chua – một món ăn truyền thống của người đồng bào vùng cao.

Gần đây nhất, ngày 18 và 19-3, Trung tâm y tế khu vực Phước Sơn tiếp nhận 2 phụ nữ có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua. 

Vào năm 2023, tại khu vực Phước Sơn cũng ghi nhận nhiều người ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua, trong đó có người tử vong.

Tin liên quan

Đà Nẵng xác minh vụ nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua

(NLĐO) - Hai trường hợp tại thôn 3, xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua.

3 người nghi ngộ độc sau bữa ăn gia đình

(NLĐO) - Sau bữa trưa tại một gia đình 3/10 người xuất hiện co giật, hôn mê nghi ngộ độc thực phẩm và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Tử thần rình rập từ món ăn truyền thống

Thêm hàng loạt vụ ngộ độc botulinum liên quan đến món cá ủ chua ở Đà Nẵng, một lần nữa dấy lên sự nguy hiểm đáng sợ từ những món theo phong tục địa phương.

Đà Nẵng ngộ độc botulinum hồi sức tích cực hôn mê sâu Tổ chức Y tế thế giới Phước Năng cá ủ chua
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo