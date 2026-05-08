Hai bệnh viện cơ sở 2 sẵn sàng hoạt động

Bộ Y tế cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở 2 Bệnh viện (BV) Bạch Mai và cơ sở 2 BV Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình, nhằm đưa vào hoạt động trong quý II/2026.

Cơ bản tháo gỡ vướng mắc

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, đến nay, các vướng mắc liên quan cơ sở 2 của 2 BV này cơ bản đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện vẫn phát sinh một số vấn đề, chủ yếu liên quan hệ thống PCCC, xử lý nước thải và môi trường.

Các đơn vị đang tập trung hoàn tất những hạng mục còn lại, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng tháo gỡ vướng mắc trong thẩm tra, phê duyệt dự toán các gói thầu. Việc lắp đặt trang thiết bị y tế cũng đang được hoàn thiện.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân ngay sau khi được cấp phép hoạt động. Ảnh: THÀNH DƯƠNG

Ông Hoàng Cương, Phó Ban Quản lý Dự án công trình y tế - Bộ Y tế, cho biết hệ thống thiết bị tại 2 cơ sở này được đầu tư hiện đại, có thể đáp ứng khoảng 30% công suất trong giai đoạn đầu. Riêng BV Bạch Mai cơ sở 2 có tổng mức đầu tư thiết bị khoảng 1.100 tỉ đồng, trong đó hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla trị giá khoảng 80 tỉ đồng.

Để chuẩn bị vận hành 2 cơ sở này, Bộ Y tế đề xuất nghiên cứu cơ chế đặc thù nhằm thu hút, giữ chân nhân lực gắn bó lâu dài. Theo đề xuất, ngân sách nhà nước dự kiến hỗ trợ khoảng 1.150 tỉ đồng trong 3 năm (2026-2028) cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở 2 của 2 BV. Các khoản hỗ trợ gồm: tiền thuê nhà, chi phí đi lại giữa Hà Nội - Ninh Bình và phụ cấp thu hút hằng tháng, trong đó bác sĩ được hưởng mức cao nhất, tiếp đến là điều dưỡng và những vị trí khác. Bộ Y tế cũng đề xuất bố trí khoảng 161 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để đào tạo nhân lực cho 2 BV cơ sở 2, bảo đảm chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính.

Một đề xuất đáng chú ý khác là cho phép cơ sở 2 của 2 BV được ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với BHXH Hà Nội như cơ sở 1. Theo Bộ Y tế, cơ chế này sẽ giúp giảm thủ tục hành chính, tránh chồng chéo trong giám định, thanh tra, kiểm tra và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Nhân lực, thiết bị tương đương cơ sở 1

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, nhiều hạng mục trọng điểm như trung tâm cấp cứu, hệ thống xét nghiệm, phòng can thiệp DSA và khu điều trị nội trú tại cơ sở 2 đã hoàn thiện, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Nhà thuốc cũng đã được cấp phép đạt chuẩn GPP, vận hành theo quy trình một chiều, bảo đảm thuận tiện cho bệnh nhân.

Trung tâm Cấp cứu BV Bạch Mai cơ sở 2 được đầu tư quy mô lớn, có khả năng tiếp nhận số lượng bệnh nhân lớn trong tình huống khẩn cấp. Cơ sở này được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như MRI, CT, DSA và các hệ thống xét nghiệm công nghệ cao.

"Các điều kiện cốt lõi để cơ sở 2 đi vào hoạt động cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng vận hành ngay sau khi được cấp phép. Trong giai đoạn đầu, BV dự kiến triển khai 325 giường bệnh" - PGS-TS Đào Xuân Cơ thông tin.

Để vận hành BV Bạch Mai cơ sở 2, hơn 620 cán bộ giàu kinh nghiệm từ cơ sở 1 tại Hà Nội đã đăng ký làm việc ở Ninh Bình, bảo đảm chất lượng chuyên môn ngay từ giai đoạn đầu. BV đã tuyển dụng gần 900 nhân sự để đào tạo, trong đó có hơn 100 bác sĩ nội trú, nhằm bổ sung nguồn lực lâu dài.

Theo lãnh đạo BV Bạch Mai, việc đấu thầu hóa chất, vật tư, thuốc và các nội dung hậu cần đã hoàn tất, sẵn sàng triển khai ngay khi được cấp phép, không để gián đoạn. Nhiều chính sách hỗ trợ như bảo đảm thu nhập, bố trí nhà ở công vụ và chế độ đãi ngộ cũng được triển khai để cán bộ, nhân viên y tế yên tâm gắn bó lâu dài. Ông Đào Xuân Cơ nhìn nhận: "Hiệu quả của cơ sở 2 sẽ được đo lường bằng mức độ hài lòng của bệnh nhân".

Trong khi đó, lãnh đạo BV Hữu nghị Việt Đức cho biết đã chủ động tuyển dụng, đào tạo nhân lực cho cơ sở 2 từ vài năm trước. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được luân chuyển, thực hành thường xuyên nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng bộ giữa 2 cơ sở.

Theo PGS-TS Dương Đức Hùng, Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức, sau khi khai trương, cơ sở 2 sẽ tiếp tục hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị, hệ thống PCCC, xử lý nước thải và vận hành nội bộ. BV đã xây dựng phương án nhân lực cơ sở 2 theo từng giai đoạn.

Trước mắt, trong giai đoạn 2026-2027, cơ sở 2 dự kiến vận hành 300 giường bệnh, với gần 500 nhân sự. Trong đó, BV đã tuyển dụng hàng trăm nhân sự,; đồng thời khoảng 400 cán bộ, nhân viên từ cơ sở 1 sẽ được luân chuyển, điều động để bảo đảm hoạt động ban đầu. Các thủ tục pháp lý, quy trình vận hành cũng đang được hoàn tất, bảo đảm chất lượng chuyên môn tại cơ sở 2 tương đương cơ sở chính ở Hà Nội.

Cơ sở 2 BV Hữu nghị Việt Đức và cơ sở 2 BV Bạch Mai được người dân tỉnh Ninh Bình cũng như các địa phương lân cận mong chờ từ lâu. Hai cơ sở này được kỳ vọng góp phần làm giảm áp lực cho cơ sở chính tại Hà Nội vốn nhiều năm trong tình trạng quá tải. Khi đi vào hoạt động, 2 cơ sở không chỉ mở rộng năng lực tiếp nhận, điều trị mà còn giúp bệnh nhân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Bà Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, cho biết sau khi sáp nhập các địa phương, tỉnh có quy mô dân số lớn, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng tăng. Việc 2 BV tuyến trung ương là Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức đặt cơ sở 2 tại Ninh Bình không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu mà còn tạo điều kiện để ngành y tế địa phương tăng cường đào tạo nhân lực, hỗ trợ chuyên môn và tiếp cận mô hình quản trị hiện đại.



