Thời sự

Hai cán bộ Chi cục Thuỷ lợi Hưng Yên bị bắt

Tr.Đức

(NLĐO)- Trần Đức Cường và Trần Tiến Sỹ đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3,5 tỉ đồng.

Ngày 11-4, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra năm 2024 tại xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên), Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Trần Đức Cường (SN 1981, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), viên chức Hạt quản lý đê khu vực Kim Động và Trần Tiến Sỹ (SN 1982, trú tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên), chuyên viên Phòng quản lý đê điều Chi cục Thủy lợi, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự.

Bắt 2 cán bộ Chi cục Thủy lợi Hưng Yên vì thiệt hại 3 , 5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can Trần Tiến Sỹ (bên trái) và bị can Trần Đức Cường (bên phải)

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định Trần Đức Cường và Trần Tiến Sỹ với nhiệm vụ thực hiện quản lý chất lượng thi công xây dựng, tiến độ thi công, chi phí đầu tư xây dựng và kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo các nội dung trong hợp đồng song đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3,5 tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can là nguyên Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều, nguyên Trưởng phòng Quản lý đê điều tỉnh Hưng Yên và một số Giám đốc doanh nghiệp về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng" quy định tại Điều 224 Bộ luật hình sự và tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bắt cán bộ địa chính phường tại TP Vũng Tàu

Bắt cán bộ địa chính phường tại TP Vũng Tàu

(NLĐO)- Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà để điều tra về hành vi môi giới hối lộ, đồng thời mở rộng điều tra thêm một số người liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói về vụ bắt cán bộ Cục Lãnh sự

(NLĐO)- Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 17-2, phóng viên nêu câu hỏi về quan điểm xử lý cán bộ của Bộ Ngoại giao viên quan tới việc lãnh đạo Cục Lãnh sự bị khởi tố.

Bắt cán bộ chi cục thuế chiếm giữ 7 quyển hóa đơn bán hàng rồi mang đi bán lẻ

(NLĐO) – Lợi dụng chức vụ là kế toán của chi cục thuế, ông Lê Xuân Phát đã chiếm 7 quyển hóa đơn bán hàng để sử dụng, xuất bán lẻ, thu lợi bất chính trên 328 triệu đồng.

