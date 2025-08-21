HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hai chị em nguy kịch do cha ruột phóng hỏa đốt phòng trọ

Hải Yến

(NLĐO) – Hai chị em ruột 5 và 13 tuổi bị bỏng nặng khắp cơ thể, nguy kịch sau khi bị chính cha ruột phóng hỏa đốt phòng trọ.

Ngày 21-8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) cho biết đang tích cực điều trị cho hai chị em ruột gồm bé gái C.N.Q.G (13 tuổi) và bé trai C.N.B.L (5 tuổi, ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) bị bỏng nặng toàn thân do chính cha ruột phóng hỏa đốt phòng trọ.

Hai chị em nguy kịch do cha ruột phóng hỏa đốt phòng trọ- Ảnh 1.

2 bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) sau khi bị cha đốt phòng trọ

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 17-8, người cha bất ngờ đến phòng trọ nơi ba mẹ con đang sinh sống (người cha ở riêng do đã ly hôn) đổ xăng lên người hai con nhỏ, vợ cũ và khắp phòng ngủ rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến cả gia đình bị thương nặng, trong đó hai cháu nhỏ nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ điều trị, bé trai 5 tuổi bị bỏng độ II-III chiếm đến 70-75% cơ thể, bao gồm vùng đầu, mặt, cổ, thân mình, tay chân và cơ quan sinh dục. Cháu bé còn bị bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết nặng, đang trong tình trạng sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé gái 13 tuổi bị bỏng độ II-III khoảng 45-50% diện tích cơ thể, có tổn thương nặng ở vùng mắt, sưng nề toàn thân và dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù bé còn tỉnh táo nhưng nhịp tim cao bất thường (160 lần/phút) và có bụi than trong đường thở, nguy cơ sốc nhiễm trùng rất lớn.

Các y-bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang chăm sóc, áp dụng mọi biện pháp điều trị tích cực để giành lại sự sống cho hai bệnh nhi. Tuy nhiên, với mức độ bỏng nặng và các biến chứng đi kèm nên hành trình hồi phục của hai em sẽ vô cùng gian nan và dài lâu.

Lửa bùng phát phỏng bỏng phóng hoả Tây Ninh điều trị tích cực bệnh viện nhi đồng thành phố
