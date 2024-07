Hai cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).



Theo HoSE, HNG đang thuộc diện cổ phiếu bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 bị âm (1.119,43 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 âm 3.576,45 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022, 2023, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HAGL Agrico lần lượt âm 1.119,43 tỉ, 3.576,45 tỉ, 1.098,46 tỉ đồng.

Với việc lỗ 3 năm liên tiếp, HNG thuộc diện "cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi kết quả sản xuất - kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục, hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét".

Quy trình sơ chế chuối của HAGL Agrico

Tại đại hội cổ đông năm 2023, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico, dự kiến năm 2023 công ty tiếp tục lỗ hơn 2.300 tỉ đồng nhưng thực tế còn lỗ hơn 1.098 tỉ đồng. Thời điểm đó, ông cũng cho biết chấp nhận hủy niêm yết cổ phiếu HNG để mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Năm 2024, công ty của tỉ phú Trần Bá Dương đặt mục tiêu doanh thu thuần 694 tỉ đồng, tăng 14,5% so với năm 2023. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục lỗ sau thuế 120 tỉ đồng. Dù vẫn chưa tự tin đạt được lợi nhuận dương trở lại, kế hoạch năm 2024 của HNG vẫn khả quan so với những kế hoạch thua lỗ cả ngàn tỉ đồng ở các năm trước.



Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26-7, HNG vẫn tăng nhẹ, lên 4.660 đồng/cổ phiếu.

Ngoài HNG, HoSE cũng thông báo huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HBC của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vì lý do lỗ 3 năm liên tiếp.

HoSE cho biết theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31-12-2023 của Xây dựng Hòa Bình âm 3.240 tỉ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp của công ty là 2.741 tỉ đồng. Hai năm trước đó, Xây dựng Hòa Bình cũng có kết quả kinh doanh bị âm.

Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, HBC giảm nhẹ, còn 7.250 đồng/cổ phiếu. So với đầu năm, HBC giảm 8%.

Quý II/2024, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.160 tỉ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ. Do chi phí giá vốn tăng 10%, lên hơn 2.060 tỉ đồng khiến lãi gộp của doanh nghiệp giảm mạnh 74% so với thực hiện quý 2 năm ngoái, còn gần 100 tỉ đồng.

Nhờ khoản hoàn nhập dự phòng hơn 220 tỉ đồng và khoản lợi nhuận khác tăng đột biến 515 tỉ đồng, công ty báo lãi sau thuế đạt 684 tỉ đồng, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ 268 tỉ đồng cùng kỳ 2023. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 682 tỉ đồng, số lãi kỷ lục kể từ khi đi vào hoạt động.

Sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE, các doanh nghiệp này sẽ thực hiện giao dịch trên sàn UpCOM.