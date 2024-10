Hai con hổ chết ở trang trại nuôi nhốt không phép ở Thanh Hóa

Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cho biết khoảng 16 giờ ngày 13-1, đơn vị này kiểm tra trang trại bò của ông Nguyễn Văn Huệ (xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và phát hiện trong tủ đông lạnh có 2 cá thể hổ với tổng trọng lượng 300 kg và một nửa cá thể sơn dương.