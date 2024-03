Hai công ty cấp nước ở Bảo Lộc "đấu" nhau vì dự án nhà máy nước

Tranh cãi quanh dự án nhà máy nước 5.000 m3

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc xem xét giải pháp đảm bảo nguồn nước cho người dân, doanh nghiệp ở TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư Thiên Hòa An (Công ty Thiên Hòa An) - chủ đầu tư nhà máy nước (NMN) Nam Phương.

Hồ Nam Phương tại TP Bảo Lộc. Ảnh: Google Earth.

Sở này cho biết TP Bảo Lộc có 2 nguồn cấp nước do Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc (Blaowaco) quản lý vận hành với tổng công suất 14.800 m3/ngày đêm. Lượng nước này chỉ đáp ứng khoảng 62% nhu cầu. Trong mùa khô, đặc biệt từ dịp Tết Nguyên đán 2024 đến nay xuất hiện tình trạng một số khu vực yếu hoặc thiếu nước, đục nước tại các xã Đại Lào, Lộc Châu, Tổ dân phố 7 và 9 phường Lộc Sơn. Hiện tại TP Bảo Lộc đang có dự án xây dựng NMN sông Đại Nga với công suất 5.000 m3/ngày đêm do Blaowaco làm chủ đầu tư.

Còn tại huyện Bảo Lâm, công suất NMN Bảo Lâm là 3.600 m3/ngày đêm, khai thác từ giếng khoan do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng quản lý vận hành. Tuy nhiên hiện nay trữ lượng khai khác không đủ, chỉ đạt khoảng 50% nên chưa đáp ứng nhu cầu người dân.

Theo Công ty Thiên Hòa An, NMN Nam Phương có công suất 9.600 m3/ngày đêm. Trong đó đang cấp cho Blaowaco 3.500 m3/ngày đêm, khu công nghiệp Lộc Sơn khoảng 400 m3/ngày đêm, đang thừa 5.700 m3/ngày đêm.

Do vậy, Công ty Thiên Hòa An nhận định việc xây dựng NMN sông Đại Nga công suất 5.000 m3/ngày đêm - do Blaowaco làm chủ đầu tư là chưa khả thi, nếu kéo giãn tiến độ dự án sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Thay vào đó, doanh nghiệp này đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các bên liên quan lên kế hoạch thương thảo hợp đồng, lập phương án đấu nối và tiếp nhận thêm 5.000 m3/ngày đêm (trong 5.700 m3/ngày đêm đang dôi dư) từ NMN Nam Phương cho TP Bảo Lộc; đồng thời giãn tiến độ dự án NMN Đại Nga.

Trong khi đó, theo kế hoạch của Blaowaco, sắp tới sẽ tiếp nhận thêm 5.000 m3/ngày đêm từ NMN sông Đại Nga dự kiến hoàn thành cuối năm 2024; 15.000 m3/ngày đêm từ nguồn nước hồ Tân Rai và ngưng sử dụng nguồn nước từ hồ Nam Phương từ 2035.

Blaowaco cho rằng hiện không cung cấp nước cho KCN Lộc Sơn, chỉ cấp dự phòng cho nhà máy bia theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Do đó, đề nghị của Công ty Thiên Hòa An về giãn tiến độ đầu tư NMN sông Đại Nga để chờ cấp cho KCN là không phù hợp.

Việc thương thảo hợp đồng tiếp nhận 5.000 m3/ngày đêm từ NMN Nam Phương của Công ty Thiên Hòa An, Blaowaco khẳng định chưa có kế hoạch. Đồng thời vùng phục vụ cấp nước của Công ty Thiên Hòa An là KCN Lộc Sơn, nếu có khó khăn thì nên liên hệ làm việc với Ban Quản lý khu công nghiệp.

Blaowaco cũng khuyến cáo Công ty Thiên Hòa An có hành vi tung tin sai sự thật; nếu có ảnh hưởng đến Blaowaco thì phải chịu trách nhiệm.

Đề cao lợi ích người dân

Theo Sở Xây dựng, người dân tại các địa bàn trên đang có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, chưa đảm bảo an toàn cấp nước. Trong khi đó thực tế nguồn nước mặt từ NMN Nam Phương của Công ty Thiên Hòa An đang dôi dư nhưng chưa có giải pháp sử dụng hiệu quả.

Thời gian qua, một số khu vực tại TP Bảo Lộc thiếu nước sinh hoạt, phải mua từ các xe bán lẻ với giá cao.

Vấn đề cổ phần hóa và xã hội hóa các đơn vị cấp nước khiến một số nội dung khó đáp ứng kịp thời theo quy hoạch, kế hoạch, yêu cầu quản lý nhà nước dẫn đến việc nhà nước thiếu tính chủ động trong quản lý, điều hành.

Để giải quyết nguồn nước dôi dư của Công ty Thiên Hòa An, Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp này khảo sát, tính toán ưu tiên đảm bảo cấp nước đầy đủ nhu cầu cho KCN Lộc Sơn. Trường hợp còn dư trữ lượng thì liên hệ Blaowaco thương thảo việc cấp nước.

Để đảm bảo an toàn cấp nước cho người dân TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, Sở Xây dựng đề nghị trước mắt Blaowaco và Công ty Thiên Hòa An phối hợp làm việc, thống nhất về trữ lượng cấp nước để bổ sung thêm nguồn nước cấp cho người dân.

"Việc phối hợp trên nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nước, đề cao lợi ích của nhân dân, hài hòa lợi ích giữa các bên" - Sở Xây dựng Lâm Đồng nêu. Về lâu dài, cần sớm hoàn thiện, đưa NMN sông Đại Nga vào khai thác và đầu tư NMN Tân Rai.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, các đơn vị cấp nước phải đảm bảo đầy đủ về trữ lượng và chất lượng nước cấp trong vùng phục vụ của mình. Trường hợp không đáp ứng thì kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý như giao vùng cấp nước hoặc một phần vùng cấp nước cho đơn vị khác.

Tuyệt đối không để mất nước kéo dài Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Blaowaco tăng cường công tác quản lý vận hành, đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất nước kéo dài. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn nước dự phòng (trong đó lưu ý nguồn từ NMN Nam Phương) để có thể cấp ngay cho hệ thống trong trường hợp có sự cố về cấp nước. Còn đối với Công ty Thiên Hòa An phải thực hiện đúng mục tiêu theo dự án được duyệt, ưu tiên đảm bảo trữ lượng cấp cho KCN Lộc Sơn. Trường hợp nguồn nước dôi dư mới tính toán cấp bổ sung cho thành phố Bảo Lộc. Đồng thời công ty này cần tiếp tục hiệp thương với Blaowaco để thỏa thuận việc cấp nước và không gửi đơn kiến nghị những nội dung không phù hợp.