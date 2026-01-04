Hài cốt bí ẩn này có thể là tổ tiên sớm nhất của loài người

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà nhân chủng học Scott Williams từ Đại học New York (Mỹ) vừa tìm ra bằng chứng đột phá cho thấy Sahelanthropus tchadensis - một loài thuộc phân họ Người (Homininae) được xác định từ hài cốt hóa thạch 7 triệu năm tuổi - thực sự đứng ở nơi khởi đầu của lịch sử loài người.

Bản sao hộp sọ của Sahelanthropus tchadensis, loài vừa được chứng minh là tổ tiên sớm nhất của loài người - Ảnh: Guardian

Các phần hài cốt hóa thạch của Sahelanthropus tchadensis được phát hiện từ năm 2001 tại ở sa mạc Djurab thuộc Chad, là tâm điểm của những nghiên cứu khoa học phản bác lẫn nhau.

Cuộc tranh luận kéo dài hơn 2 thập kỷ này chủ yếu xoay quanh vấn đề cốt lõi khiến thế giới loài người tách biệt với các loài linh trưởng khác: Loài này thường xuyên đi lại bằng hai chân hay là chúng di chuyển bằng tay như tinh tinh và khỉ đột hiện đại?

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances, nhóm tác giả cho biết họ đã phân tích hình học 3D các xương tay và chân của mẫu vật này, so sánh chúng với các xương tương tự ở các loài có liên quan, bao gồm các loài còn sống và cả các loài đã tuyệt chủng.

Họ tuyên bố đã tìm thấy 3 đặc điểm quan trọng cho thấy khả năng đi bằng hai chân, theo Science Alert và Guardian.

Thứ nhất, họ tìm thấy một sự xoắn ở xương đùi giúp chân hướng về phía trước và giúp việc đi lại dễ dàng hơn.

Thứ hai, bộ xương cho thấy loài này có cơ mông phát triển mạnh, rất quan trọng để giữ cho hông ổn định.

Bằng chứng cuối cùng và cũng là thuyết phục nhất là một mấu lồi ở xương đùi. Đây là một điểm neo giúp dây chằng chắc khỏe nối liền xương chậu và xương đùi, rất quan trọng cho việc đi bằng hai chân và chỉ được biết đến ở loài người.

Có thể Sahelanthropus tchadensis chưa từ bỏ hoàn toàn khả năng leo cây điệu nghệ, nhưng các đặc điểm trên cho thấy sự thích nghi đáng kể với tư thế đi bằng hai chân và di chuyển trên mặt đất.

Điều đó khiến loài này "bước một chân" vào thế giới của loài người, rẽ sang một hướng hoàn toàn mới trên cây tiến hóa so với các loài vượn cổ đại khác.

Nói cách khác, Sahelanthropus tchadensis có thể chính là vị tổ tiên sơ khai nhất của chúng ta.