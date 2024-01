Hai doanh nghiệp xăng dầu bị dừng thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu và nguyên liệu xuất nhập khẩu của hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (trụ sở ở Thái Bình) và Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (trụ sở ở TP HCM).

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà nợ thuế hàng ngàn tỉ đồng

Hai doanh nghiệp này đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo Tổng cục Hải quan, hai doanh nghiệp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu để pha chế xăng dầu.

Liên quan đến Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-9-2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án trên, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bà Mai Thị Hồng Hạnh (giám đốc) và bà Nguyễn Thị Như Phương (phó giám đốc Xuyên Việt Oil), về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

"Ông lớn" xăng dầu nợ thuế ngàn tỉ đồng

Mở rộng điều tra, ngày 14-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi".

Ngày 19-12, ông Lê Duy Minh (Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, cựu cục trưởng Cục Thuế TP HCM) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Nhận hối lộ". Mới đây nhất, ngày 21-12, cơ quan trên tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công Thương), để điều tra về tội "Nhận hối lộ". Như vậy, trong vụ án này, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can, trong đó có 3 quan chức.

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà bị Bộ Công Thương thu hồi giấy giấy phép kinh doanh xăng dầu ngày 12-1. Ngày 23-1 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Hải Hà với cáo buộc không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và sử dụng tiền quỹ bình ổn giá trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 317 tỉ.

Doanh nghiệp này cũng nợ thuế bảo vệ môi trường hàng ngàn tỉ đồng, cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế với "ông lớn" xăng dầu này. Tương tự, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil cũng nợ thuế lên tới hàng ngàn tỉ đồng.