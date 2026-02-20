Hai đối tượng mua bán 5 bánh heroin trong ngày mùng 1 Tết

Ngày 20-2, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vào lúc 14 giờ ngày 17-2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) chủ trì, phối hợp công an cơ sở phát hiện, bắt quả tang Thào A Công (SN 1998, trú xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên) và Ly A Hồng (SN 1999, trú xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 bánh heroin, 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Việc bắt giữ các đối tượng ngay trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.