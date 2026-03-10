Hai đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và Trường Nam Sài Gòn ở TPHCM

Sở GD-ĐT TPHCM ngày 10-3 đã có những thông tin quan trọng về kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Theo Sở GD-ĐT TP, ở kỳ tuyển sinh đầu cấp, sở là đơn vị chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, phường, đặc khu rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trường lớp trên địa bàn, thực hiện điều tiết học sinh giữa các địa phương, không theo ranh giới hành chính; đảm bảo duy trì tính liên tục của các chương trình giáo dục đặc thù của TP khi học sinh chuyển cấp; ưu tiên tạo điều kiện cho học sinh học tập gần nơi ở hiện tại, đồng thời duy trì số lượng tuyển sinh tối thiểu tại các cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và hoạt động giáo dục.

UBND cấp xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt kế hoạch tuyển sinh tại địa phương theo kế hoạch chung của TP. Đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các cấp học đều được rà soát và khai báo (bao gồm cả đối tượng phổ cập) thông tin đầy đủ tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, việc phân bổ chỗ học được xây dựng linh hoạt dựa trên sự phối hợp giữa Sở GD-ĐT và UBND cấp xã, phường, đặc khu

Sở GD-ĐT TP quy định đối tượng và thứ tự xét tuyển ưu tiên, như sau:

Đối tượng ưu tiên 1: Bao gồm những trẻ em cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6); nhóm này cũng bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Đối tượng 2: Là các trường hợp còn lại không thuộc đối tượng 1. Thứ tự ưu tiên bao gồm: Học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh hoặc học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Toàn bộ quy định về thứ tự ưu tiên này phải được Ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên cụ thể và chỉ tiêu còn lại, niêm yết và công khai chi tiết trong kế hoạch tuyển sinh của từng địa phương nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Riêng đối với Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn: Công tác tuyển sinh được thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, trong đó tất cả học sinh phải thực hiện đăng ký trên trang tuyển sinh của TP, tuân thủ đúng khung thời gian quy định tại các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT đảm bảo đồng bộ với công tác tuyển sinh của TP.



