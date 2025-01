Hai dự án lớn thông xe, cửa ngõ TP HCM thông thoáng

Hai dự án lớn tại quận Bình Tân và quận Gò Vấp, gồm cầu Bà Hom và giai đoạn 1 đường Dương Quảng Hàm, đã chính thức thông xe, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cải thiện giao thông đô thị tại TP HCM.

Cầu Bà Hom chính thức về đích sáng 27-1

Theo ghi nhận sáng 27-1 (28 Tết), các hạng mục của cầu Bà Hom đã được hoàn thiện, cho phép phương tiện lưu thông từ chiều 26-1. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông), cho biết đây là công trình trọng điểm giải quyết tình trạng ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố, hình thành trục giao thông giữa Quốc lộ 1 và trung tâm TP. Cầu Bà Hom nằm trên trục Tỉnh Lộ 10, kết nối Quốc lộ 1, bến xe Miền Tây và các khu công nghiệp.

Dự án có tổng mức đầu tư 374 tỉ đồng, bao gồm 142 tỉ đồng xây dựng, 183 tỉ đồng bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, nhằm thay thế cầu cũ đã xuống cấp. Cầu có tổng chiều dài 425 m, gồm phần cầu dài 93 m, mặt cắt ngang 24,5 m đáp ứng 4 làn xe, cùng đường dẫn dài 332 m, mặt cắt ngang 40 m. Công trình còn bao gồm hệ thống kè bê tông, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và tổ chức giao thông đồng bộ, phục vụ nhu cầu đi lại, giảm ùn tắc vào giờ cao điểm và cải thiện an toàn giao thông.

Tại quận Gò Vấp, dự án mở rộng và nâng cấp đường Dương Quảng Hàm, đoạn từ quận Bình Thạnh đến công viên văn hóa, cũng đã đạt cột mốc quan trọng với giai đoạn 1 chính thức thông xe chiều 26-1. Tổng chiều dài tuyến đường là 2.455 m, rộng 3 2m, với vốn đầu tư xây lắp hơn 381 tỉ đồng.

Giai đoạn 1 bao gồm hai đoạn đã hoàn thiện và được thảm nhựa, gồm đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân dài 520 m và đoạn từ Nhà Văn hóa An Nhơn đến đường Nguyễn Văn Lượng dài 295 m.

Đoạn từ Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đến Nhà Văn hóa An Nhơn dài 1.640 m đã hoàn thành mở rộng bên phải tuyến, nhưng do việc ngầm hóa và di dời trụ điện chưa hoàn tất (dự kiến đến 30-4-2025), hàng trụ điện vẫn nằm giữa đường hiện hữu và đường mở rộng. Để đảm bảo an toàn, các trụ điện đã được rào quây, sơn cảnh báo và lắp đèn chớp, đồng thời thiết lập phương án tổ chức giao thông tạm thời.

Người dân sống gần các dự án bày tỏ sự phấn khởi khi các công trình không chỉ giảm ùn tắc mà còn đảm bảo an toàn, nhất là vào ban đêm hay khi trời mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Hải, 58 tuổi, sống gần khu vực cầu Bà Hom, chia sẻ: "Hơn chục năm nay, giờ cao điểm cầu cũ ùn tắc, xe cộ chen chúc đến ngộp thở. Giờ có cầu mới, rộng rãi, thoáng đãng thế này, bà con mừng lắm! Đây đúng là cái Tết lớn với chúng tôi."

Cả hai dự án đều được đầu tư từ ngân sách thành phố, không chỉ giúp cải thiện giao thông mà còn góp phần vào chuỗi sự kiện chào mừng thành phố trong dịp Tết Nguyên đán.

Thông xe đường nối sân bay Lãnh đạo Ban Giao thông cho biết nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố đã được đưa vào khai thác (một phần hoặc toàn bộ) để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2025. Trong đó, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn tại quận Tân Bình – cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất – đã chính thức thông xe vào ngày 23-1. Đoạn được khai thác nằm từ hầm chui Phan Thúc Duyện đến đường Hoàng Hoa Thám, giúp cải thiện khả năng kết nối giao thông khu vực. Dự án có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khai thác nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực này và các vùng lân cận.

Cầu Bà Hom và đường Dương Quảng Hàm giai đoạn 1 thông xe:

Cầu Bà Hom đã được hoàn thiện, cho phép phương tiện lưu thông từ chiều 26-1

Cầu Bà Hom là công trình trọng điểm giải quyết tình trạng ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố, hình thành trục giao thông giữa Quốc lộ 1 và trung tâm TP

Dự án, với tổng mức đầu tư 374 tỉ đồng, bao gồm 142 tỉ đồng cho xây dựng, 183 tỉ đồng cho bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, nhằm thay thế cầu cũ đã xuống cấp

Tại quận Gò Vấp, dự án mở rộng và nâng cấp đường Dương Quảng Hàm, đoạn từ quận Bình Thạnh đến công viên văn hóa, cũng đã đạt cột mốc quan trọng với giai đoạn 1 chính thức thông xe chiều 26-1

Tổng chiều dài tuyến đường Dương Quảng Hàm là 2.455 m, rộng 32 m, với vốn đầu tư xây lắp hơn 381 tỉ đồng