Hài lòng với bệnh viện ở trung tâm thành phố

Mới đây, ông W.S (58 tuổi, quốc tịch Úc) đến chợ Bến Thành, TP HCM để mua sắm thì gặp biến cố sức khỏe ở hậu môn, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Ông quyết định ghé vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 gần đó (trước đây là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) để kiểm tra. Ông W.S nhanh chóng được bệnh viện tiếp nhận, đánh giá đầy đủ và bước vào cuộc mổ một cách bài bản.

Giải quyết ngay trong ngày

Toàn bộ các khâu chuẩn bị ca mổ nhanh chóng được triển khai chỉ trong vài giờ với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay trong ngày và kết quả thuận lợi, ông W.S cảm thấy yên tâm, hài lòng.

Từng làm y tế lâu năm tại Úc, ông W.S cho biết ở nước này, để thực hiện cùng một thủ thuật như ông, người bệnh thường phải trải qua nhiều bước như khám, xin giấy giới thiệu rồi chờ đợi lịch mổ kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Chi phí điều trị cũng rất đắt đỏ.

"Ở đây, toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và rõ ràng. Sau khi phẫu thuật, tôi được hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu cụ thể, dễ hiểu, chủ động theo dõi sức khỏe và sớm quay lại sinh hoạt bình thường" - ông W.S cảm kích.

Theo BSCKI Thái Khánh Phát, Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (người điều trị cho ông W.S), việc tuân thủ đúng các hướng dẫn chăm sóc sau điều trị đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục. Người bệnh được dặn dò ngâm vùng hậu môn trong nước ấm mỗi ngày, duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước nhằm hạn chế táo bón.

"Chúng tôi cũng giải thích rõ rằng việc xuất hiện một lượng máu nhỏ khi đi vệ sinh trong thời gian đầu sau phẫu thuật là hiện tượng bình thường, không đáng lo ngại. Ông W.S được hướng dẫn theo dõi các dấu hiệu bất thường và chủ động liên hệ với cơ sở y tế khi cần thiết, an tâm dưỡng bệnh để sớm trở lại sinh hoạt thường ngày" - BS Phát thông tin.

Một trường hợp khác là anh F.R (quốc tịch Pháp), đến TP HCM thăm gia đình vợ người Việt Nam. Anh đã nhiều lần sang Việt Nam du lịch và làm lễ hỏi, lễ cưới nên rất thích phong tục và văn hóa Việt. Lần nào đến quê hương vợ, anh cũng trải nghiệm đầy đủ các món ăn được xem là "quốc hồn, quốc túy" Việt Nam như bánh mì, phở, nước mía, bánh tráng trộn…

Nhưng lần này, sau khi ăn bánh mì và uống nước mía lề đường, anh F.R cảm thấy đau bụng, mệt mỏi rồi nôn ói. Người vợ nhanh chóng đưa anh đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2. Tại đây, anh được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ đã khám kỹ, truyền dịch và cho anh về nghỉ ngơi trong ngày.

Hướng tiếp cận mới: Nhanh, gọn

Theo TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong thời gian sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam, người nước ngoài đôi khi gặp phải những vấn đề sức khỏe phát sinh bất ngờ.

Nhiều người đã gặp các cơn đau cấp tính, tình trạng khó chịu kéo dài, tổn thương phần mềm, bệnh lý ngoại khoa hay những biến cố cần được can thiệp y tế sớm. Những tình trạng này tuy không phải lúc nào cũng đe dọa tính mạng nhưng lại ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày, công việc và kế hoạch di chuyển của người bệnh.

Ông W.S (người Úc) được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2

Trước đây, để thực hiện một ca phẫu thuật hay thủ thuật điều trị, người bệnh thường phải chuẩn bị kéo dài, trải qua nhiều bước hội chẩn và chờ đợi lịch phẫu thuật trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng. Điều này gây không ít bất tiện, nhất là với người nước ngoài vốn có quỹ thời gian hạn chế hoặc đang trong giai đoạn làm việc, du lịch ngắn hạn tại Việt Nam.

"Với mô hình phẫu thuật và điều trị trong ngày, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, một bệnh viện đa chuyên khoa, đã mang đến hướng tiếp cận điều trị nhanh gọn và hiệu quả cho người bệnh, đặc biệt là cộng đồng người nước ngoài. Toàn bộ quy trình - từ tiếp nhận, thăm khám, chỉ định cận lâm sàng, chuẩn bị trước phẫu thuật cho đến khi thực hiện ca mổ - được tổ chức khoa học và tinh gọn, giúp người bệnh có thể hoàn tất điều trị chỉ trong vài giờ, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về an toàn chuyên môn" - BS Công nhấn mạnh.

Theo đánh giá và trải nghiệm của nhiều bệnh nhân nước ngoài, mô hình phẫu thuật và điều trị trong ngày tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 mang lại tiện ích, thiết thực. Bệnh viện có quy trình tinh gọn, chuẩn bị chặt chẽ và phong cách chăm sóc bệnh nhân tận tâm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế dành cho người nước ngoài tại Việt Nam.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết với lợi thế nằm ở trung tâm thành phố, cơ sở 2 của bệnh viện sẽ tập trung phát triển 3 lĩnh vực chuyên môn, trong đó chú trọng phát triển trở thành trung tâm cấp cứu chuyên sâu. Bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cấp cứu 115 nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp cứu ngoại viện. Trong đó, bệnh viện sẽ xây dựng các kịch bản phối hợp để đáp ứng tốt việc cấp cứu trong các dịp lễ hội, các sự cố tại nhà ga và tình huống khẩn cấp khác.

Các lĩnh vực cấp cứu chuyên sâu như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, sản - phụ khoa, nhi khoa cũng sẽ được Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 mở rộng và phát triển trong thời gian tới. Công tác khám chữa bệnh sẽ được đặc biệt quan tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT cho người dân.

"Trong quá trình vận hành thử nghiệm suốt 10 tháng qua, chúng tôi nhận thấy số lượng người nước ngoài và du khách đến bệnh viện khá đông. Vì vậy, bệnh viện sẽ tổ chức các dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp cho du khách và người nước ngoài, đồng thời phối hợp với các công ty du lịch để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho du khách khi đến khu vực trung tâm TP HCM" - lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhấn mạnh.

Vững vàng chuyên môn, tay nghề Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 đã xây dựng phòng khám đúng chuẩn quốc tế, đồng thời chuẩn bị kỹ đội ngũ nhân lực, y - bác sĩ vững vàng về chuyên môn, tay nghề, kỹ thuật... Nhiều nhân viên y tế ở đây thuần thục tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc... để phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân người nước ngoài.



