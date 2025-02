Hai mẹ con tử vong bất thường trong ngôi nhà ở TP Bến Cát

Ngày 22-2, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà riêng.

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, Công an phường Hòa Lợi, TP Bến Cát tiếp nhận tin báo phát hiện 2 thi thể trong căn nhà riêng của ông Trương Văn Thể (ngôi nhà trước đây do ông Thể đứng tên nhưng sau khi ly hôn để lại cho vợ và con ở - PV) thuộc khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nạn nhân được xác định là chị L.T.T (SN 1983) và con trai là T.Q.P (SN 2017)

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người mẹ nằm trên giường, còn người con nằm dưới sàn nhà.

Qua làm việc bước đầu với ông Trương Văn Thể thì được biết nạn nhân và người đàn ông này đã ly hôn từ tháng 8-2024, chị T. sống cùng con trai.

Đến sáng nay, ông Thể về nhà thăm con thì phát hiện 2 thi thể như trên nên đã trình báo Công an phường Hòa Lợi.

Hiện công an đang tiếp tục bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để tiếp tục điều tra làm rõ.