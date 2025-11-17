HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hai ngày, 1 đêm ấm áp, ý nghĩa

Bài và ảnh: Thanh Yên

Tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm, hơn 60 sinh viên Lào và Campuchia cùng các gia đình Việt Nam đã trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

 Chương trình đồng hành "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM" do LĐLĐ và Hội LHPN thành phố tổ chức mới đây đã để lại nhiều ấn tượng đối với các bạn sinh viên. Tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm, hơn 60 sinh viên cùng các gia đình Việt Nam đã trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Đó là cảm xúc thiêng liêng khi họ đến dâng hương tưởng nhớ và mặc niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại Công viên Tượng đài, Nhà Lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở xã Đất Đỏ, và Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm, xã Phước Hải, TP HCM.

Hai ngày, 1 đêm ấm áp, ý nghĩa - Ảnh 1.

Sinh viên Lào, Campuchia giao lưu văn nghệ trong chuyến đi

Đó là chương trình họp mặt đầy hào hứng và trọn vẹn cảm xúc khi cùng nhau tham gia trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam - Lào - Campuchia; giao lưu văn nghệ; tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ; tìm hiểu văn hóa truyền thống các quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia. Đó là những trải nghiệm đáng nhớ khi họ đến tham quan Quảng trường tháp Tam Thắng, Bạch Dinh…

Lần đầu tiên được nghe những câu chuyện lịch sử, Chittaphonh Linda - sinh viên Lào đang học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - rất xúc động. Với Linda, đây không chỉ là một chuyến đi đồng hành mà còn là hành trình tìm hiểu về lịch sử.

Chương trình đã giúp nhiều sinh viên Lào, Campuchia có những trải nghiệm quý giá, được hiểu thêm về truyền thống cách mạng kiên cường, về sự nghiệp giải phóng dân tộc vĩ đại của Việt Nam. Từ đó, họ thêm trân quý hòa bình và tình hữu nghị, đoàn kết mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Đây cũng là cơ hội để họ được gắn kết với những người mẹ VIệt Nam, mang lại cảm giác ấm cúng như trong gia đình.

Soukilanh Putthasak, đang học năm thứ 4 chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bày tỏ chuyến đi là cơ hội để sinh viên Lào, Campuchia hiểu hơn về văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Đây cũng là dịp để họ giới thiệu nét đẹp văn hóa của người dân Lào và Campuchia đến các gia đình Việt Nam.

"Thời gian đầu khi đến Việt Nam học tập và sinh sống, sinh viên Lào và Campuchia gặp nhiều rào cản về ngôn ngữ, văn hóa. Nhờ những chương trình như "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM", chúng em đã có được gia đình thứ hai của mình tại Việt Nam. Các cha mẹ nuôi người Việt đã mở rộng vòng tay chào đón, giúp chúng em có được cảm giác ấm áp như ở chính quê hương mình" - Soukilanh Putthasak thổ lộ.


sinh viên lào Campuchia lực lượng vũ trang giải phóng dân tộc Nguyễn Tất Thành Việt Nam - Lào
