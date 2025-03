Hai người đàn ông "trốn" đo nồng độ cồn, đấm vào mặt CSGT

Ngày 10-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra 2 người đàn ông về tội "Chống người thi hành công vụ".

Hình ảnh về vụ việc

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2-3, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư đường Tam Kỳ thuộc địa bàn phường An Biên, quận Lê Chân, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng phát hiện ông Vũ H. (SN 1956, ở phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đi xe máy BKS 15B4-262.xx, chở ông Đoàn Văn T. (SN 1956, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Khi tổ công tác dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì ông H. đã lái xe máy bỏ chạy, ông T. đấm vào mặt một chiến sĩ công an trong tổ công tác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Chống người thi hành công vụ" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.