Sức khỏe

Hai người đi cấp cứu vì nuốt cả xương khi ăn

Hải Yến

(NLĐO) - Trong đó, một người đàn ông nuốt phải xương gà mà không biết, cho đến khi phát hiện thì dị vật đã trôi xuống tận tá tràng.

Ngày 8-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho hay vừa nội soi cứu 2 bệnh nhân hóc dị vật phức tạp ở đường tiêu hóa, giúp họ tránh được cuộc đại phẫu với rủi ro biến chứng nguy hiểm.

Nuốt nhầm xương gà, người đàn ông đau bụng dữ dội - Ảnh 1.

Hiện sức khỏe bệnh nhân B.T.H.P đã ổn định

Trường hợp đầu tiên là bà B.T.H.P (55 tuổi, ngụ TP HCM). Trong bữa cơm chiều cùng gia đình, bà P. vô tình nuốt phải xương cá rô. Dù đã cố khạc ra nhưng không thành nên bà vào bệnh viện khám. Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ siêu âm phát hiện có dị vật nhưng bà nghĩ chỉ là mảnh xương nhỏ nên xin về nhà theo dõi.

Ba ngày sau, bà P. bắt đầu đau buốt ngực, nhói lan ra sau lưng kèm theo sốt nhẹ nên quay lại bệnh viện. Kết quả chụp CT cho thấy dị vật là mảnh xương dài 18 mm, có hai chấu sắc nhọn đã xuyên sâu vào thực quản và gây áp xe.

Nuốt nhầm xương gà, người đàn ông đau bụng dữ dội - Ảnh 2.

Dị vật là mảnh xương dài 18 mm có hai chấu sắc nhọn đã xuyên sâu vào thực quản và gây áp xe bà P.

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành nội soi khẩn cấp và lấy dị vật ra khỏi thực quản bà P., tránh được ca mổ mở tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Sau thủ thuật, bệnh nhân được theo dõi và nuôi ăn qua ống để hạn chế nhiễm trùng. Hiện sức khỏe bà P. đã ổn định, ăn uống và giao tiếp bình thường.

Trường hợp thứ hai là ông Đ.H.Tr (47 tuổi, ở TP HCM), có tiền sử chậm phát triển trí tuệ. Trong lúc ăn, ông Tr. không nhận thức được mình nuốt phải xương gà cho đến khi xuất hiện đau bụng, nôn ói mới được người nhà đưa đi cấp cứu. Qua chụp CT, bác sĩ phát hiện dị vật đã nằm ở hành tá tràng. Bệnh nhân được nội soi lấy dị vật và hiện sức khỏe đã ổn định. 

BSCK2 Ngô Quang Duy, Phó Khoa Ngoại Tiêu hóa-Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết trường hợp mắc xương cá của bà P. là hóc dị vật phức tạp vì xương dài, sắc nhọn và nằm ở vị trí khó tiếp cận. Nếu không nội soi được thì phải mổ hở, gây nhiều nguy cơ và tốn kém chi phí. 

Theo BS Duy, khoảng 90% dị vật tiêu hóa có thể tự đào thải qua đường tự nhiên. Tuy nhiên, 10% còn lại có thể gây biến chứng như thủng, chảy máu, áp xe, rò tiêu hóa… Trong nhiều trường hợp, nội soi can thiệp giúp tránh phẫu thuật, giảm rủi ro và rút ngắn thời gian điều trị. Tuy nhiên, khi dị vật đã xuyên thành hoặc gây biến chứng nặng, phẫu thuật vẫn là chỉ định bắt buộc.

BS Duy khuyến cáo người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói chuyện hay cười đùa hoặc nằm khi ăn. Trẻ nhỏ cần được giám sát khi ăn, không nên cho ăn các loại thực phẩm nhỏ, tròn, cứng có nguy cơ cao gây hóc, nghẹn.

Đối với người từng bị tai biến hoặc có rối loạn nuốt, cần chế biến thức ăn mềm, nghiền nhỏ. Khi có dấu hiệu bất thường sau bữa ăn như đau ngực, khó nuốt, buồn nôn, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.


