Hai người liệt toàn thân sau khi tiêm botox làm đẹp

Bệnh viện Bạch Mai cho biết Trung tâm Chống độc vừa tiếp nhận hai phụ nữ rơi vào tình trạng liệt toàn thân, suy hô hấp, phải thở máy sau khi tiêm botox tại nhà để làm đẹp.

Bệnh nhân phải thở máy sau tiêm botox làm đẹp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trường hợp thứ nhất, nữ bệnh nhân 34 tuổi (ở Hà Nội), tiêm botox vùng cằm và trán do một người quen trên mạng thực hiện.

Hai ngày sau, chị đau rát họng, khó nuốt, yếu cơ, rồi nhanh chóng liệt toàn thân, phải đặt ống nội khí quản. Bác sĩ chẩn đoán ngộ độc botulinum do tiêm thẩm mỹ sai quy định.

Bệnh nhân thứ hai là nữ bệnh nhân 38 tuổi (ở Hưng Yên), được một người không phải nhân viên y tế tiêm nhiều mũi botox và thuốc chứa botulinum vào tay, xương đòn, hàm.

Sau tiêm, chị sụp mi, nuốt nghẹn, khó thở, yếu tứ chi và phải thở máy. Qua nhiều ngày điều trị, sức cơ mới dần hồi phục.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, botulinum là độc tố thần kinh mạnh hàng đầu thế giới, chỉ cần 0,09 microgram tiêm tĩnh mạch có thể gây tử vong ở người trưởng thành 70 kg.

Trong y khoa, hoạt chất này chỉ được phép sử dụng bởi bác sĩ chuyên khoa được đào tạo, tại cơ sở y tế được cấp phép, với thuốc có nguồn gốc hợp pháp.

Các bác sĩ kiểm tra phản xạ chân của bệnh nhân

"Tổn thương thần kinh do botulinum không thể hồi phục ngay. Cơ thể phải tự tái tạo đường dẫn truyền thần kinh trong 2-4 tháng hoặc lâu hơn. Trong thời gian này, bệnh nhân dễ tử vong do suy hô hấp, viêm phổi, loét do nằm lâu, nhiễm trùng" - bác sĩ Nguyên nói.

Các bác sĩ cảnh báo người dân tuyệt đối không tiêm botox tại nhà hoặc tại cơ sở không phép. Quảng cáo "tiêm làm đẹp tại nhà, giá rẻ, bác sĩ riêng" trên mạng xã hội đều vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao.