Hai người liệt toàn thân sau khi tiêm botox làm đẹp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hai người liệt toàn thân sau khi tiêm botox làm đẹp

D.Thu

(NLĐO) - Từ vài mũi tiêm botox làm đẹp tại nhà, hai phụ nữ rơi vào nguy kịch, suy hô hấp, liệt toàn thân, phải thở máy.

Bệnh viện Bạch Mai cho biết Trung tâm Chống độc vừa tiếp nhận hai phụ nữ rơi vào tình trạng liệt toàn thân, suy hô hấp, phải thở máy sau khi tiêm botox tại nhà để làm đẹp.

img

Bệnh nhân phải thở máy sau tiêm botox làm đẹp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trường hợp thứ nhất, nữ bệnh nhân 34 tuổi (ở Hà Nội), tiêm botox vùng cằm và trán do một người quen trên mạng thực hiện.

Hai ngày sau, chị đau rát họng, khó nuốt, yếu cơ, rồi nhanh chóng liệt toàn thân, phải đặt ống nội khí quản. Bác sĩ chẩn đoán ngộ độc botulinum do tiêm thẩm mỹ sai quy định.

Bệnh nhân thứ hai là nữ bệnh nhân 38 tuổi (ở Hưng Yên), được một người không phải nhân viên y tế tiêm nhiều mũi botox và thuốc chứa botulinum vào tay, xương đòn, hàm.

Sau tiêm, chị sụp mi, nuốt nghẹn, khó thở, yếu tứ chi và phải thở máy. Qua nhiều ngày điều trị, sức cơ mới dần hồi phục.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, botulinum là độc tố thần kinh mạnh hàng đầu thế giới, chỉ cần 0,09 microgram tiêm tĩnh mạch có thể gây tử vong ở người trưởng thành 70 kg.

Trong y khoa, hoạt chất này chỉ được phép sử dụng bởi bác sĩ chuyên khoa được đào tạo, tại cơ sở y tế được cấp phép, với thuốc có nguồn gốc hợp pháp.

img

Các bác sĩ kiểm tra phản xạ chân của bệnh nhân

"Tổn thương thần kinh do botulinum không thể hồi phục ngay. Cơ thể phải tự tái tạo đường dẫn truyền thần kinh trong 2-4 tháng hoặc lâu hơn. Trong thời gian này, bệnh nhân dễ tử vong do suy hô hấp, viêm phổi, loét do nằm lâu, nhiễm trùng" - bác sĩ Nguyên nói.

Các bác sĩ cảnh báo người dân tuyệt đối không tiêm botox tại nhà hoặc tại cơ sở không phép. Quảng cáo "tiêm làm đẹp tại nhà, giá rẻ, bác sĩ riêng" trên mạng xã hội đều vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao.

Tin liên quan

Kỳ lạ kiểu tiêm botox vào…"cậu nhỏ" để trị bất lực

Kỳ lạ kiểu tiêm botox vào…"cậu nhỏ" để trị bất lực

(NLĐO)- Nghiên cứu nghe có vẻ kỳ lạ của Ai Cập đã giúp được 50% quý ông "hồi xuân". Tuy nhiên, đó phải là một quy trình y khoa chặt chẽ với nguồn botox bảo đảm.

Sốc với bà mẹ tiêm botox vào mặt bé gái 8 tuổi

(NLĐO)- Nuôi tham vọng con gái yêu sẽ trở thành ngôi sao tuổi teen, bà mẹ Mỹ tự tay tiêm độc tố botox lên mặt con gái 8 tuổi của mình để xóa nếp nhăn.

Cảnh báo mặt trái của xu hướng làm đẹp không xâm lấn

(NLĐO) - Xu hướng làm đẹp, thẩm mỹ tự nhiên, không phẫu thuật được nhiều người quan tâm nhưng tiềm ẩn rủi ro khi tin quảng cáo sai lệch và kỳ vọng quá cao.

suy hô hấp ngộ độc botulinum tiêm botox làm đẹp thẩm mỹ không xâm lấn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo