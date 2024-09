Hai người tử vong tại chỗ khi lao thẳng vào đuôi xe container

Ngày 6-9, Công an TP Dĩ An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh T.V.H. (32 tuổi) và anh N.V.Đ. (35 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) chở nhau bằng xe máy chạy trên đại lộ Độc Lập hướng từ Bệnh viện Quân đoàn 4 đi cầu vượt Sóng Thần.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến gần giao lộ với đường số 8 (phường An Bình, TP Dĩ An) thì tông vào đuôi một xe container đang dừng sát lề. Cú tông mạnh khiến cả hai ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng bị dập nát.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng TP Dĩ An đã tới khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Hiện thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác bệnh viện.

Theo một số nhân chứng, tài xế container đang dừng xe để vào cây ATM rút tiền, còn nạn nhân thì đi từ hướng TP Thuận An về.