Hai người Việt ngã xuống biển tử vong tại Hy Lạp

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ, nhưng 2 công dân này đã tử vong.

Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch nổi tiếng Milos của Hy Lạp. Ảnh: Greeka

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Truyền thông Hy Lạp đưa tin 2 du khách Việt Nam đã thiệt mạng khi rơi xuống biển trong lúc gió giật mạnh quét qua đảo du lịch nổi tiếng Milos của Hy Lạp hôm 8-8.

2 nạn nhân là khách trên một du thuyền. Người phụ nữ rơi xuống biển trong lúc gió mạnh, người đàn ông cố lao xuống cứu nhưng cả 2 đều bị cuốn đi. Sau đó, họ được phát hiện trên biển tại bãi Sarakiniko. Thi thể cặp đôi được một chiếc thuyền tư nhân đưa vào bờ trước khi được chuyển tới trung tâm y tế.