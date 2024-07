Hai "ông lớn" bán lẻ đóng thêm cả trăm cửa hàng FPT Shop và Điện Máy Xanh

Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với doanh thu hợp nhất đạt 18.281 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, hoàn thành 49% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu online toàn công ty đạt 3.213 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 161 tỉ đồng.

Chuỗi nhà thuốc Long Châu hoạt động hiệu quả

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu đóng góp tới 63% doanh thu của FPT Retail, khi đạt 11.521 tỉ đồng, tăng trưởng 67% so với cùng kỳ năm 2023. Hiệu quả hoạt động được duy trì với doanh thu trung bình trên mỗi nhà thuốc vào khoảng 1,2 tỉ đồng/tháng trong bối cảnh liên tục mở nhiều nhà thuốc mới.

Trong khi doanh thu của FPT Shop chỉ còn chiếm 37% tổng doanh thu của FPT Retail khi đạt 6.923 tỉ đồng.

Nhà bán lẻ này cho biết trong quý II/2024, FPT Shop đã hoàn tất việc tối ưu hệ thống khi đóng khoảng 100 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả. Dù vậy, doanh thu quý II/2024 của FPT Shop chỉ giảm 7% so với cùng kỳ, thấp hơn mức giảm 21% của quý I/2024. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng FPT Shop đạt 1,6 tỉ đồng/tháng, tương đương với quý I/2024 trong bối cảnh quý II là quý thấp điểm về nhu cầu mua sắm.

Hiện FPT Retail sở hữu mạng lưới 2.435 cửa hàng, trong đó có 1.706 nhà thuốc Long Châu, tăng 209 nhà thuốc so với đầu năm 2024. Trong quý 2, Long Châu cũng tăng mạng lưới tiêm chủng vaccine lên 87 trung tâm khi mở thêm 36 cơ sở mở mới. Riêng chuỗi điện máy công nghệ FPT Shop sau khi sắp xếp hiện còn 642 cửa hàng.

Chuỗi Bách hóa Xanh của Thế Giới Di Động có mức tăng trưởng hơn 40%

Tương tự báo cáo kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Đông cũng cho thấy trong tháng 6, nhà bán lẻ này đã đẩy mạnh rà soát và đóng các cửa hàng không đạt hiệu quả.

Cụ thể, số cửa hàng Thế giới Di động (bao gồm Topzone) vào cuối tháng 6 đạt 1.046 cửa hàng, giảm 24 cửa hàng so với đầu tháng. Điện Máy Xanh cũng thu hẹp về quy mô khi số lượng cửa hàng giảm 87 so với đầu tháng, xuống còn 2.093 cửa hàng.



Tương tự, số lượng nhà thuốc An Khang cũng giảm mạnh 45 cửa hàng xuống còn 481 cửa hàng.

Dù vậy, tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm của chuỗi thegioididong (bao gồm Topzone) và Điện máy Xanh vẫn khả quan, với tổng doanh thu đạt 44.200 tỉ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Riêng tháng 6, tổng doanh thu thegioididong (bao gồm Topzone) và Điện máy Xanh đạt 7.300 tỉ đồng, tăng 10% so với tháng 6-2023 nhưng giảm nhẹ so với tháng liền trước do qua mùa cao điểm máy lạnh.

Nhà bán lẻ này cũng xác nhận hầu hết các ngành hàng đang ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, trong đó điện thoại tiếp tục tăng trưởng doanh số so với tháng liền trước, tivi tăng trưởng 2 chữ số so với tháng 5 nhờ hưởng lợi từ sự kiện bóng đá.

Trong khi đó, doanh thu của chuỗi Bách hóa Xanh có sự tăng trưởng mạnh 42% trong 6 tháng đầu năm khi đạt 19.400 tỉ đồng. Riêng tháng 6, Bách Hóa Xanh thu về 3.600 tỉ đồng, tăng gần 5% so với tháng liền trước. Doanh thu bình quân trong tháng 6 đạt mức kỷ lục, 2,1 tỉ đồng/cửa hàng.