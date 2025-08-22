Hai phó giám đốc sở ở Khánh Hòa xin nghỉ việc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai phó giám đốc sở ở Khánh Hòa xin nghỉ việc

K. Nam

(NLĐO)- Hai Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Khánh Hòa có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

Nguồn tin riêng của phóng viên cho hay ông Nguyễn Tri Long và ông Nguyễn Văn Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, vừa có đơn xin nghỉ việc.

Theo nguồn tin, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất về chủ trương để 2 phó giám đốc sở này nghỉ việc theo nguyện vọng.

Tháng 7-2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cũ; là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 7 thành viên, ông Nguyễn Văn Hòa giữ chức giám đốc; phó giám đốc gồm các ông, bà: Lê Văn Hoa, Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tri Long, Cung Quỳnh Anh, Phạm Thị Thanh Hường, Nguyễn Văn Linh.

Sau đó, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi Công ty CP Đầu tư Khánh Hà đề nghị hỗ trợ tạm thời bố trí 2 phòng tại biệt thự Vọng Nguyệt (thuộc Khu di tích biệt thự Cầu Đá) làm nơi ở cho ông Nguyễn Văn Linh và một phó giám đốc trung tâm trong thời gian chuyển công tác chưa có chỗ ở ổn định.

Vụ việc này gây bức xúc dư luận. UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể của Trung tâm Bảo tồn di tích sau khi đơn vị này đề xuất dùng biệt thự trong lầu Bảo Đại làm nơi ở cho cán bộ.

Tin liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu: Gần 700 trường hợp xin nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Bà Rịa - Vũng Tàu: Gần 700 trường hợp xin nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

(NLĐO)- Trước tác động từ việc tinh gọn bộ máy, gần 700 công chức, viên chức Bà Rịa - Vũng Tàu xin nghỉ việc

Vĩnh Long: Tiếp nhận hàng trăm đơn xin nghỉ việc của cán bộ, viên chức

(NLĐO) - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận hàng trăm đơn xin nghỉ việc của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Hai phó giám đốc 2 sở ở Đồng Nai làm đơn xin nghỉ việc

(NLĐO) - Ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và vợ là bà Trần Thị Ái Liên, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cùng làm đơn xin nghỉ việc.

Khánh Hòa Phó giám đốc phó giám đốc sở Sở Văn hóa tỉnh Khánh Hòa bảo tồn di tích tỉnh Ninh Thuận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo