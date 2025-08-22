Hai phó giám đốc sở ở Khánh Hòa xin nghỉ việc

Nguồn tin riêng của phóng viên cho hay ông Nguyễn Tri Long và ông Nguyễn Văn Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, vừa có đơn xin nghỉ việc.

Theo nguồn tin, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất về chủ trương để 2 phó giám đốc sở này nghỉ việc theo nguyện vọng.

Tháng 7-2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cũ; là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 7 thành viên, ông Nguyễn Văn Hòa giữ chức giám đốc; phó giám đốc gồm các ông, bà: Lê Văn Hoa, Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tri Long, Cung Quỳnh Anh, Phạm Thị Thanh Hường, Nguyễn Văn Linh.

Sau đó, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi Công ty CP Đầu tư Khánh Hà đề nghị hỗ trợ tạm thời bố trí 2 phòng tại biệt thự Vọng Nguyệt (thuộc Khu di tích biệt thự Cầu Đá) làm nơi ở cho ông Nguyễn Văn Linh và một phó giám đốc trung tâm trong thời gian chuyển công tác chưa có chỗ ở ổn định.

Vụ việc này gây bức xúc dư luận. UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể của Trung tâm Bảo tồn di tích sau khi đơn vị này đề xuất dùng biệt thự trong lầu Bảo Đại làm nơi ở cho cán bộ.