Hải Phòng tạo điều kiện tốt nhất, môi trường kinh doanh tối ưu nhất cho doanh nghiệp

Hội nghị được tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, cơ sở hạ tầng và các yếu tố khác có ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đưa ra các giải pháp tạo thuận lợi, hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đồng thời đề xuất với lãnh đạo TP Hải Phòng các giải pháp nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh của địa phương trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển, logistic và tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, thực hiện chuyển đổi số.



Lãnh đạo TP Hải Phòng và các Sở, ngành liên quan trực tiếp trả lời những khúc mắc của doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết: "TP Hải Phòng luôn xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, Hải Phòng vẫn là một trong những điểm sáng của cả nước về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, Hải Phòng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các nhà đầu tư, luôn nỗ lực thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiết giảm thời gian đi lại và chi phí phát sinh".

Năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn TP Hải Phòng ước đạt 31 tỉ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 cả nước về kim ngạch xuất khẩu; Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 30 tỉ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 cả nước về kim ngạch nhập khẩu; Sản lượng hàng hóa qua cảng: đạt trên 170 triệu tấn, tăng 1,19%. Trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5,1 tỉ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ; Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 4,5 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ; Sản lượng hàng hóa qua cảng: ước đạt 22,2 triệu tấn, tăng 6,62% so với cùng kỳ.

Hiện, Hải Phòng có 950 dự án đầu tư FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt 30,04 tỉ USD. Khối doanh nghiệp có vốn FDI cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã phát huy vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Đại diện các doanh nghiệp tham gia ý kiến tại hội nghị

Để đạt được kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Xác định rõ vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội, TP Hải Phòng đã không ngừng nỗ lực thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao thông đồng bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiết giảm thời gian đi lại và chi phí phát sinh...

Gần đây nhất, TP Hải Phòng đã ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2024. Kế hoạch có mục tiêu cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh của thành phố Cảng để phù hợp với bối cảnh và xu thế phát triển, nhằm góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Tuy nhiên, dù không gian đầu tư, kinh doanh được cải thiện, cộng đồng doanh nghiệp có nhiều nỗ lực, chủ động vượt qua thách thức, đóng góp vào thành công trong hoạt động thương mại quốc tế nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những khó khăn trong quá trình thực hiện các chính sách liên quan đến hoạt hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và chuyển đổi số. Đâu đó vẫn có tình trạng doanh nghiệp phản ánh về các quy định chính sách thay đổi, chi phí và thủ tục lưu kho bãi tốn kém, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hải Phòng.

Theo Cục trưởng Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc, trong nhiều năm qua, Cục Hải quan Hải Phòng luôn chú trọng tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp trong đầu tư phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Hải Phòng.

Trong đó, lực lượng Hải quan tập trung cao cho công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp theo phương châm "Lấy doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ" và luôn lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị nhằm đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp...

Tại hội nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đã thẳng thắn nêu 78 kiến nghị thuộc 8 nhóm lĩnh vực cụ thể như: Vướng mắc trong chính sách quản lý chuyên ngành; cước vận tải biển tăng cao cùng các loại phí, phụ phí liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu do các hãng tàu nước ngoài, các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng quy định cao bất hợp lý; tình trạng ùn tắc tại các bãi cấp/trả vỏ container rỗng; trình tự thủ tục, quy định cấp C/O; hạ tầng giao thông kết nối với hệ thống cảng biển chưa đáp ứng yêu cầu; nhà ở xã hội, nhà trẻ tại các khu công nghiệp…

---

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng trao tặng Bằng khen cho 48 doanh nghiệp có vốn FDI có thành tích xuất sắc trong xuất khẩu.

Cùng với đó, lãnh đạo các ngành chức năng như: Hải quan, tài chính, thuế, kế hoạch đầu tư… cũng đã trao đổi, giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp trên các lĩnh vực.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, khẳng định Hải Phòng sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp có được những điều kiện tốt nhất, môi trường kinh doanh tối ưu nhất để hoạt động, cùng chung tay xây dựng thành phố Cảng luôn giữ vững là điểm sáng trong phát triển kinh tế của cả nước.

Ông Hoàng Minh Cường cũng mong muốn với vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp của thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đóng góp và tạo nhiều dấu ấn hơn nữa trong quá trình đổi mới và phát triển, góp phần cùng Hải Phòng và đất nước ngày càng phát triển bứt phá mạnh mẽ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã biểu dương và trao Bằng khen của thành phố tặng 48 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước.