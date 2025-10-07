Sáng 7-10, lãnh đạo UBND xã Bình Phú xác nhận tại khu vực đập dâng Văn Phong, đoạn qua địa phương, vừa xảy ra vụ nghi đuối nước khiến 2 phụ nữ tử vong.

Lực lượng chức năng và người dân đưa thi thể chị Ng. lên bờ.

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút tối 6-10, người dân phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Bích Nh. (SN 1993; trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) dưới sông Côn, đoạn đập dâng Văn Phong, nên trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Phú phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh vụ việc. Qua nắm thông tin, trước đó chị Nh. đi cùng chị Nguyễn Thị Thúy Ng. (SN 1990, trú cùng thôn). Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, chị Ng. không có mặt tại hiện trường, nghi bị đuối nước.

Lực lượng công an xã, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm trong đêm. Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng 7-10, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể chị Ng. cách nơi phát hiện thi thể chị Nh. khoảng 1 km.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Chính quyền xã Bình Phú đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 2 nạn nhân.