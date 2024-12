Hải quan phòng, chống buôn lậu cao điểm Tết Ất Tỵ 2025

Cũng như mọi năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân đang tăng cao dịp cuối năm 2024 này, nhất là sắp tới là Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Và đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nguy cơ tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa, với phương thức, thủ đoạn tinh vi và nhất là giá trị vi phạm gia tăng mạnh.

Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức

Báo cáo mới nhất cho thấy, trong tháng 11 vừa qua, cơ quan Hải quan đã phát hiện, xử lý 1.666 vụ vi phạm trong tháng, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 3.000 tỉ đồng. Lũy kế 11 tháng đầu năm, con số này lên tới gần 16.400 vụ, trị giá gần 30.000 tỉ đồng. Số vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 11 có giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023, song trị giá hàng hóa vi phạm lại tăng mạnh tới 140%. Do số vụ vi phạm hành chính tăng, nên số thu ngân sách Nhà nước từ xử lý vi phạm tăng 242% so với cùng kỳ năm trước.

Hải quan và lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một vụ buôn lậu ma túy qua đường hàng không

Về đấu tranh phòng chống ma túy, cơ quan Hải quan đã bắt giữ 15 vụ với 16 đối tượng trong tháng 11, thu giữ hơn 100 kg ma túy các loại. Trong 11 tháng, ngành Hải quan đã xử lý 275 vụ với 328 đối tượng bị bắt, thu giữ hơn 2 tấn ma túy các loại.

Tuyến đường biển đang trở thành một "điểm nóng" về buôn lậu, gian lận thương mại, chiếm tới 55% tổng số vụ phát hiện, tăng tới 705% so với cùng kỳ năm 2023. Trogn khi đó, các vụ vi phạm tại tuyến đường bộ và hàng không đều giảm lần lượt 70% và xấp xỉ 38%. Cùng với đó, số vụ việc có dấu hiệu hình sự và chuyển khởi tố cũng giảm đáng kể, 77% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, đang nổi lên tình trạng lợi dụng hình thức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, các mạng xã hội và lợi dụng hoạt động bưu chính, chuyển phát nhanh, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Dịp cuối năm, các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ, đường kính trắng vẫn tiếp diễn tại các tuyến biên giới.

Với những diễn biến hiện nay, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, theo đó các đối tượng vi phạm pháp luật, buôn lậu sẽ đẩy mạnh hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hoạt động buôn lậu tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng tiêu thụ nhiều dịp Tết như rượu bia, sữa, đường cát, thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phẩm; cũng như các mặt hàng khác như thực phẩm chức năng, vật tư y tế, điện thoại di động, vàng, ngoại tệ, pháo nổ... nhằm phục vụ nhu cầu thị trường tăng cao dịp tết Nguyên đán.

Nhiều biện pháp phòng, chống

Nhằm tích cực, chủ động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cao điểm Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Tổng cục Hải quan đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; yêu cầu các đơn vị trong ngành quản lý chặt chẽ địa bàn hoạt động hải quan, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bình ổn giá cả thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo ngành yêu cầu các đơn vị chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, Tống cục Hải quan nhấn mạnh không để địa bàn quản lý trở thành điểm nóng về các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp Tết nguyên đán.

Quá trình triển khai Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Ất Tỵ năm 2025 phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, không làm ảnh hưởng hoặc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.