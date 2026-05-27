Hai quỹ ETF gần 30.000 tỉ đồng chuẩn bị “đảo danh mục"

Thị trường chứng khoán đang hướng sự chú ý tới kỳ tái cơ cấu quý II/2026 của hai quỹ ETF ngoại có ảnh hưởng lớn là Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vietnam ETF.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán MBS, tổng quy mô tài sản của hai quỹ hiện vào khoảng 1,2 tỉ USD, tương đương gần 30.000 tỉ đồng, đủ sức tạo ra những biến động đáng kể đối với nhiều cổ phiếu trong danh mục.

Theo lịch trình dự kiến, Xtrackers Vietnam ETF sẽ công bố danh mục mới vào ngày 5-6, trong khi VanEck Vietnam ETF công bố kết quả rà soát vào ngày 13-6. Hoạt động mua bán để tái cân bằng danh mục dự kiến diễn ra trong tuần từ 15 đến 19-6.

Với Xtrackers Vietnam ETF, đây không phải kỳ xem xét thay đổi thành phần cổ phiếu nên nhiều khả năng quỹ chỉ điều chỉnh tỷ trọng giữa các mã hiện hữu thay vì bổ sung hoặc loại bỏ cổ phiếu.

Việc theo dõi sát các dự báo giao dịch của quỹ có thể giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc quản trị danh mục cũng như tận dụng cơ hội từ các biến động ngắn hạn của thị trường.

Ngược lại, VanEck Vietnam ETF được dự báo sẽ có thay đổi đáng chú ý hơn. MBS cho rằng cổ phiếu DGC của Công ty CP Hóa chất Đức Giang có khả năng bị loại khỏi danh mục sau khi mã này bị đưa vào diện kiểm soát từ giữa tháng 5. Thay thế cho DGC có thể là cổ phiếu BSR của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn. Dù tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) hiện vẫn dưới ngưỡng 10%, BSR được đánh giá có lợi thế nhờ thanh khoản cao, đã gia nhập VN30 và còn dư địa cải thiện free-float trong thời gian tới.

Ở chiều mua vào, HPG được dự báo là cổ phiếu nhận dòng vốn lớn nhất. Theo tính toán của MBS, hai quỹ có thể mua ròng hơn 11,1 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng giá trị gần 284 tỉ đồng. Sau cơ cấu, tỷ trọng của HPG trong danh mục VanEck Vietnam ETF được dự báo tăng từ 5,1% lên 6,5%, còn tại Xtrackers Vietnam ETF tăng từ 7,5% lên 8,7%.

BSR cũng được dự báo được mua mới hơn 3,3 triệu cổ phiếu với giá trị khoảng 102 tỉ đồng. Bên cạnh đó, EIB và NAB là hai cái tên khác có thể được tăng tỷ trọng đáng kể, với khối lượng mua dự kiến lần lượt hơn 6,4 triệu và 6,2 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán được dự báo chịu áp lực bán ra khá lớn. SSI có thể bị bán hơn 9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 250 tỉ đồng. VIX dự kiến bị giảm tỉ trọng hơn 7 triệu cổ phiếu, còn VCI có khả năng bị bán khoảng 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị khoảng 180 tỉ đồng.

Diễn biến cơ cấu danh mục diễn ra trong bối cảnh dòng vốn ETF tại Việt Nam vẫn chưa thực sự khởi sắc. Theo MBS, từ đầu năm đến giữa tháng 5-2026, các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam ghi nhận giá trị rút ròng lũy kế hơn 3.500 tỉ đồng, tương đương gần 140 triệu USD. Riêng trong tháng 5, lượng vốn rút ròng tiếp tục vượt 670 tỉ đồng.

Các chuyên gia MBS cho rằng hoạt động tái cơ cấu ETF thường tạo ra biến động mạnh về thanh khoản và giá cổ phiếu, đặc biệt trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) của ngày cuối cùng cơ cấu danh mục. Vì vậy, việc theo dõi sát các dự báo giao dịch của quỹ có thể giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc quản trị danh mục cũng như tận dụng cơ hội từ các biến động ngắn hạn của thị trường.