Hai tài năng trẻ giành vé tập huấn tại Nhật Bản

Khép lại vòng chung kết "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" chiều 10-8 tại sân Bà Rịa (TP HCM), hai gương mặt chiến thắng trước nhiều đối thủ tranh tài lần lượt là hai cái tên xuất sắc, Lê Hoàng Tuấn (Đồng Nai) và Hà Tuấn Kiệt (Phú Thọ).

Trải qua 36 giờ sinh hoạt và thi đấu trong cường độ chuyên nghiệp, 33 cầu thủ nhí được đánh giá toàn diện qua 5 tiêu chí: tư duy, tinh thần, kỹ thuật, thể hình và tốc độ. Ở vòng sàng lọc diễn ra hôm qua, BTC đã chọn ra những gương mặt nổi bật trong buổi sáng, buổi chiều là thi đấu đối kháng với các cầu thủ Học viện BMG, giúp ban huấn luyện tìm ra hai đại diện ưu tú dự tập huấn.

Hai gương mặt này sẽ tham gia khoá tập huấn và giao lưu tại CLB Tokushima Vortis (J-League 2, Nhật Bản) vào tháng 3-2026.



Hoàng Tuấn (thứ 3 từ trái) và Tuấn Kiệt (thứ 2 từ phải)

Cả Tuấn và Kiệt đều bày tỏ niềm vui, tự hào và quyết tâm tập luyện để khẳng định bản thân trên đất Nhật.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ:"Vòng chung kết Giấc mơ bóng đá Nhật Bản đã chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc - từ hào hứng, quyết liệt cho đến tiếc nuối. Nhưng trên tất cả, các em đã thể hiện quyết tâm chinh phục môn thể thao vua.

Tôi tin rằng, những gương mặt hôm nay sẽ là những điểm sáng thực sự cho bóng đá Việt Nam trong tương lai".

Dự án "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" do Otsuka Nutraceutical Việt Nam (thương hiệu Pocari Sweat) phối hợp CLB TP HCM và Học viện BMG tổ chức, hướng tới đào tạo cầu thủ 13-14 tuổi, đồng thời thúc đẩy giao lưu thể thao Việt - Nhật.





