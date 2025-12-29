Hai thanh niên ngổ ngáo "thông chốt" tông bị thương đại úy CSGT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai thanh niên ngổ ngáo "thông chốt" tông bị thương đại úy CSGT

Tr.Đức

(NLĐO)- Khi lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe máy, 2 thanh niên phóng xe với tốc độ cao tông thẳng vào chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Sáng 29-12, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ 2 thanh niên "thông chốt", tông bị thương một đại úy công an đang làm nhiệm vụ.

Hai thanh niên ngổ ngáo " thông chốt" đâm bị thương đại úy công an - Ảnh 1.

Hai thanh niên ngổ ngáo tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 ngày 28-12, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn theo kế hoạch, tại Km 26+500, QL.39, phát hiện 1 chiếc máy do T.N.M. (SN 2006) điều khiển, chở theo N.V.T. (SN 2005, cùng trú xã Lương Bằng) di chuyển với tốc độ rất cao, hướng từ xã Lương Bằng đi xã Hiệp Cường. Liền đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 thanh niên không chấp hành, mà tiếp tục phóng xe với tốc độ cao lao qua chốt và tông vào đại úy L.H.V. đang làm nhiệm vụ. Hậu quả, đại uý L.H.V. bị thương, vỡ máy camera mini đeo ngực.

Ngay sau đó, tổ công tác khống chế T.N.M. và N.V.T. và đưa đi kiểm tra ma túy, nồng độ cồn tại Trung tâm y tế.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm đại uý L.H.V. được đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Hiện, sức khoẻ của đại uý L.H.V. đã tạm ổn định.

Tin liên quan

Bộ trưởng Lương Tam Quang: Có các hội nhóm "Báo chốt 141", "Thông chốt kiểm soát nồng độ cồn"

Bộ trưởng Lương Tam Quang: Có các hội nhóm "Báo chốt 141", "Thông chốt kiểm soát nồng độ cồn"

(NLĐO)- Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, tin giả, tin sai sự thật gây thiệt hại lớn cho hoạt động kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực chứng khoán, bất động sản

CLIP: Liều mạng "thông chốt" CSGT trên Quốc lộ 1 ở TP HCM

(NLĐO) - Thấy CSGT, một số người vi phạm liều mạng tăng ga, “thông chốt” bất chấp nguy hiểm.

Tài xế ô tô "thông chốt" CSGT ở Đắk Lắk bị phạt 80 triệu đồng

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định xử phạt tài xế ô tô "thông chốt" CSGT với tổng số tiền 80 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng.

công an tỉnh vi phạm nồng độ cồn đi cấp cứu xe mô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo